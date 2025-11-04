快訊／中華男籃16人名單出爐　陳盈駿、林庭謙領銜　林書緯首入選

運動雲

▲▼新北國王林書緯。（圖／新北國王提供）

▲林書緯正式入選中華男籃此次世界盃資格賽16人名單。（圖／新北國王提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃將於11月28日、12月1日在本屆「2027年世界盃男籃賽亞洲區資格賽」交手強敵日本，中華籃協4日正式公布最終16人國手名單，包括陳盈駿、林庭謙、高錦瑋、林書緯、游艾喆、林秉聖、阿巴西、盧峻翔、馬建豪、周桂羽、雷蒙恩、胡瓏貿、高柏鎧、謝宗融、曾祥鈞以及阿提諾，其中高錦瑋、林信寬、胡瓏貿、馬建豪不參加，後續將提出最新24人、16人名單，並送選訓會議討論。

▲中華籃協公布此次世界盃男籃資格賽對上日本的16人國手名單、24人國手名單。（圖／籃協提供）

▲中華籃協公布此次世界盃男籃資格賽對上日本的16人國手名單。（圖／籃協提供）

中華籃協4日一口氣公布本次世界盃男籃賽對上強敵日本的「24人國手名單」、「16人國手名單」以及完整教練團名單。

其中24人國手名單包括陳盈駿、林庭謙、高錦瑋、林書緯、游艾喆、陳又瑋、林秉聖、阿巴西、關達祐、李家慷、盧峻翔、林信寬、葉惟捷、馬建豪、周桂羽、雷蒙恩、蔡宸綱、藍少甫、胡瓏貿、高柏鎧、謝宗融、譚傑龍、曾祥鈞以及阿提諾。

至於16人國手名單則縮減到陳盈駿、林庭謙、高錦瑋、林書緯、游艾喆、林秉聖、阿巴西、盧峻翔、馬建豪、周桂羽、雷蒙恩、胡瓏貿、高柏鎧、謝宗融、曾祥鈞以及阿提諾。

籃協副秘書長張承中表示，「最終16人名單昨晚才正式底定，但由於有幾位選手婉拒徵召，加上屬於歸化球員身分的高柏鎧、阿提諾，依照FIBA現行制度僅能擇一出賽，因此最快在今晚就會有更新版本的24人、16人名單出爐。」

▲中華籃協公布此次世界盃男籃資格賽對上日本的16人國手名單、24人國手名單。（圖／籃協提供）

▲中華男籃24人國手名單。（圖／籃協提供）

籃協以書面向聯盟、球隊及球員徵詢意願，高錦瑋、林信寬、胡瓏貿、馬建豪不參加，其餘球員願意參加。

籃協及圖齊教練仍將積極與各球隊、各球員溝通，圖奇教練將儘速提出新的24人、16人名單，並送選訓會議討論。

至於教練團方面，除了總教練繼續由圖齊擔綱外，還包括經理楊勝凱、翻譯董晉嘉、教練楊宜峰、楊哲宜、吳正杰、情蒐柯煥為、體能教練黃冠為、防護員林得民以及杜瑞煌。

▲中華籃協公布此次世界盃男籃資格賽對上日本的16人國手名單、24人國手名單。（圖／籃協提供）

▲中華男籃教練團成員也正式公布。（圖／籃協提供）

