快訊／阿提諾重返中華男籃？　籃協：高柏鎧仍是歸化球員首選

▲阿提諾被中華男籃重新納入此次世界盃資格賽16人名單。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃將迎接「2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽」戰役到來，將於11月28日（客場）、12月1日（主場）迎戰強敵日本。中華籃協4日上午也正式公布16人名單、24人名單。其中「歸化球員」方面，包括「現任」高柏鎧，以及前任中華男籃歸化球員阿提諾都名列其中。籃協方面表示，高柏鎧仍是首選，但如果出現任何狀況，阿提諾有意願也可以馬上遞補入隊。

中華籃協稍早公布此次中華男籃24人大名單，以及最終將提報給FIBA國際籃總的16人名單，但其中由於部分球員婉拒徵召，因此名單人選仍將更動。

另外，此次名單最大亮點，除了獲得FIBA認證為「本土球員」的新北國王主控林書緯首度入選16人大名單外，也首度納入目前隸屬桃園璞園領航猿的阿提諾、福爾摩沙夢想家的高柏鎧兩位前、後任中華男籃歸化球員，不過按照現行制度，雖然兩人都列入最終16人培訓國手名單，但最終仍僅有一位能代表中華隊出征此次資格賽。

籃協副秘書長兼發言人張承中表示，「目前中華男籃首選一定還是高柏鎧！但阿提諾表示有意願為中華隊效力，圖齊教練也決定將他納入名單中，也可以跟著團隊一起集訓，假設高柏鎧真的出現什麼狀況，仍可以由阿提諾入替。」

但張承中仍強調，「現階段高柏鎧狀態一切正常下，仍會是中華男籃的頭號歸化球員選擇，阿提諾也知道這個狀況，如果真的需要阿提諾重新披上中華隊戰袍，籃協方面也會持續就相關合約方面和他進行協商討論。」

▲高柏鎧目前仍是中華男籃歸化球員首選。（圖／TPBL職籃提供）