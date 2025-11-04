快訊／亞運金牌可解除兵役列管　林信寬打中華男籃狀態釐清中

運動雲

▲世大運中華男籃林信寬、陳子威。（圖／大專體總提供）

▲入選中華男籃24人大名單的林信寬，今日因為兵役列管狀況引發關注。（圖／大專體總資料照）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃4日備戰「2027年世界盃男籃賽亞洲區資格賽」24人大名單及培訓16人名單出爐，中華籃協特別點出包括雲豹高錦瑋、林信寬以及夢想家馬建豪、海神胡瓏貿徵詢意願為不參加。但由於林信寬仍屬於補充役「列管」狀況，引發外界質疑。對此雲豹營運長顏行書解釋，「林信寬先前因為獲得亞運金牌，可申請提前解除列管，但若最後仍確定他的身分需要列管，球團立場就是放行全力配合中華隊。」

中華男籃將在11月28日（客場）、12月1日（主場）交手日本，揭開此次世界盃男籃亞洲區資格賽序幕，籃協今日也一次公布24人大名單，以及16人名單，但由於部分球員婉拒投入此次中華隊，因此名單仍將進行不小變動。

其中，過往幾乎都是中華隊常客的「雲豹雙星」高錦瑋、林信寬，此次都選擇不加入中華隊在世界盃男籃賽亞洲區資格賽第1階段賽程。

對此，雲豹球團營運長顏行書接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，「由於這次中華隊集訓要從11月17日開始，一直到12月2日才回歸母隊，期間也無法參與母隊所有賽事，我們也會擔心球員在國家隊征戰後回歸，面臨過度疲勞，後續賽事也需要休息調整的狀況。」

顏行書強調，「過往小高、信寬對於中華隊的徵召都是全力配合，這次因為中華隊集訓和我們例行賽賽程重疊度太高，這點球員和中華隊圖齊總教練以及我本人，都有做過溝通，圖齊教練也可以理解我們的想法，高錦瑋和林信寬也表態，後續世界盃第2、第3階段，都願意全力配合中華隊。」

目前高錦瑋因為尚未有兵役問題，因此婉拒中華隊邀請並無問題，不過林信寬由於先前服補充役，依「國家體育競技代表隊服補充兵役辦法」，5年內必須接受列管參與集訓及參與賽事，不過該法規中也有註明，參加亞運會獲得第一名，得向體育署（現為運動部）申請提早解除列管。

因此，林信寬先前拿下杭州亞運3X3男籃金牌後，理論上得以申請提早解除列管，不過目前籃協表示，尚未收到林信寬的解除列管通知，因此選訓委員仍會再進行討論。

關於林信寬的兵役列管狀態，顏行書則強調，「球團當初了解的狀況，就是林信寬因為亞運金牌，可以解除列管，目前我們會盡快釐清他的列管狀況，如果林信寬仍處在列管狀態，球團的立場當然就是放行，配合中華男籃的相關集訓。」

