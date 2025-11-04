運動雲

神奇致勝絕殺！　公鹿字母哥轟33分秀「倒讚」手勢攻破溜馬主場

記者杜奕君／綜合報導

近年來逐漸成為東區「世仇」組合，密爾瓦基公鹿與印第安那溜馬4日再度狹路相逢，公鹿靠著「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）終場前一次高難度翻身後仰跳投命中，以117比115絕殺溜馬。面對主場溜馬迷噓聲伺候，安戴托昆波完成絕殺後，更是比出挑釁「倒讚」手勢，宣示意味相當濃厚。

過去幾年在季後賽交手都產生火花，甚至休賽季溜馬內線門神透納（Myles Turner）還選擇轉戰公鹿陣營效力，兩隊今日本季首度交手，作客的公鹿在安戴托昆波領軍之下，前3節打完手握7分領先優勢。

末節公鹿持續發揮團隊堅強戰力，一度將領先擴大來到12分之多，但溜馬靠著主力前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）、傑克森（Isaiah Jackson）持續攜手追分，終場前14.6秒溜馬奈史密斯（Aaron Nesmith）上籃得手，雙方打成115比115平手局面。

此時公鹿喊出暫停，由安戴托昆波執行最後一擊，他持球單打在罰球線附近翻身後仰跳投完成高難度壓哨絕殺球，最終公鹿就以兩分之差攻破溜馬主場。

值得一提的是，整場被溜馬球迷狂噓的安戴托昆波，在命中絕殺跳投後，還刻意比出雙手「倒讚」手勢示威，也讓兩隊的下次再度交手，又充滿戲劇張力及話題性。

公鹿此戰致勝功臣安戴托昆波砍下33分、13籃板、5助攻、2抄截，庫茲馬（Kyle Kuzma）替補貢獻15分，羅林斯（Ryan Rollins）10分、5籃板、7助攻。

飲恨輸球的溜馬方面，西亞卡姆轟下32分、5籃板、8助攻、3抄截，傑克森（Isaiah Jackson）21分、10籃板。

▲公鹿安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿安戴托昆波致勝跳投絕殺溜馬，賽後霸氣比出「倒讚」手勢。（圖／達志影像／美聯社）

