「富邦Dream Team」正式成軍　運動員勇敢逐夢

▲「富邦Dream Team」正式成軍。（圖／主辦單位提供）

▲舉重女神郭婞淳於2025年全國運動會奪金，其中挺舉與總和皆刷新大會紀錄。（圖／114年全運會提供）

記者杜奕君／綜合報導

富邦金控集結旗下贊助選手組成「富邦 Dream Team」日前正式成軍，近期各項賽事選手們捷報頻傳。上周2025富邦長春公開賽正式落幕，除了有「富邦 Dream Team」高球選手盧建順參賽、潘政琮也驚喜現身；而在日前2025年全國運動會、世界舉重錦標賽等重大賽事也順利落幕，「富邦 Dream Team」選手郭婞淳、陳冠伶、李智凱、張綺文優異表現更是振奮人心，充分展現富邦金控「正向力量 成就可能」品牌精神。

富邦金控及子公司長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，同時擁有職籃(富邦勇士)、職棒(富邦悍將)、成棒(富邦公牛)，除冠名和主辦多項國際賽事，更積極培育及贊助許多台灣菁英選手，是台灣最挺體育的企業之一。

富邦近日宣布集結旗下贊助選手組成「富邦 Dream Team」，凝聚不同專長運動員的經驗與正向力量的精神，並承諾協助有夢想的年輕運動員勇敢逐夢。

「富邦 Dream Team」成員橫跨舉重、體操、鐵人三項、高球等領域，目前共支持14位職業及業餘選手，2025年至今贊助金總計逾1,700萬元新台幣，具體落實企業支持台灣體育的決心！

上周2025富邦長春公開賽圓滿落幕，「富邦 Dream Team」高球選手盧建順總計參賽14年，更與旅美高球名將潘政琮參加「青少年傳承營」，親自指導年輕選手，分享實戰經驗與心法，展現「富邦 Dream Team」運動傳承的正向力量。

舉重女神郭婞淳10月於世界舉重錦標賽58公斤女子舉重級別以抓舉96公斤、挺舉128公斤、總和224公斤，在挺舉、總和獲得2面銅牌；隨後在全運會女子64公斤舉重級別中，以抓舉98公斤、挺舉130公斤、總和228公斤奪金牌，其中挺舉與總和皆刷新大會紀錄，在挺舉項目更是久違地再成功舉起130公斤。

郭婞淳表示，自今年7月起至10月間，她歷經新傷與舊傷交錯的恢復期，訓練過程中身體狀態起伏不定，但在團隊的協助下，逐漸找回穩定的力量與節奏。今年全運會的挺舉項目的表現，對她來說，不僅是技術上的突破，更代表著在長期傷勢與自我懷疑中重新站穩腳步，「這個成績讓我知道，我還可以再拚下去。」，她也希望未來能持續透過自身經驗，回饋給需要的人，讓更多年輕選手看見「努力與信念」的力量。

▲「富邦Dream Team」正式成軍。（圖／主辦單位提供）

▲鞍馬王子李智凱於2025年全國運動會奪金，完成鞍馬六連霸榮耀。（圖／力天娛樂股份有限公司提供）

鞍馬王子李智凱則在全運會男子鞍馬項目決賽以總分13.966分拿下金牌。他分享，自從決定備戰今年全運會起，他就不斷告訴自己「我可以做到」，但一路上也面對接連而來的賽事與不同備戰節奏，特別是歷經手術後必須同時復健與恢復訓練，技術與體能都成為重大挑戰。但他在短短幾個月內成功重返全能賽場，勇奪全運會全能第三名，更在新的奧運週期，因應規則戰勝十年未練的「併腿迴旋」，完成鞍馬六連霸的榮耀，「這也證明我並未被傷勢與年齡擊倒」。

舉重好手陳冠伶則首度挑戰今年世錦賽女子53公斤舉重級別，儘管抓舉項目未留下成績，但挺舉仍以113公斤奪下銅牌。陳冠伶表示，雖然這次世錦賽抓舉方面她沒有好好把握住，很可惜，但她會再修正錯誤，希望明年能再接再厲、順利選上亞運。

▲「富邦Dream Team」正式成軍。（圖／主辦單位提供）

▲鐵人三項女子選手張綺文於2025年全國運動會奪金，完成三連霸！。（圖／ultrasportsshow提供）

鐵人三項女子選手張綺文在全運會中，以2小時10分45秒奪金。她表示，今年上半年因傷勢困擾，無法正常訓練，甚至赴日進修時又遭肩膀脫臼，一度懷疑是否該停下腳步。但她選擇在低潮中調整方向、持續前進，並在冬山河亞洲盃意外刷新個人最佳，重新找回信心。

全運會前她又面臨搬家與訓練壓力，加上生理期不適，情緒一度瀕臨崩潰，但最終仍完成三連霸的她說，這次的冠軍不只是興奮激動，也提醒她「無論經歷多少傷痛與懷疑，只要還能回到起點，就要永遠相信自己」。張綺文也於上週末(11/1-11/2)2025墾丁國際鐵人三項賽奪下女子組冠軍、完成二連霸，在國際賽事再展台灣鐵人實力。

▲「富邦Dream Team」正式成軍。（圖／主辦單位提供）

▲2025富邦長春公開賽圓滿落幕，賽前青少年傳承營旅美高球選手潘政琮驚喜現身。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 富邦Dream Team潘政琮郭婞淳李智凱張綺文

