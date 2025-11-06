40歲詹皇快不痛了！　美媒預告兩周內正式復出

▲湖人天王球星詹姆斯將可能在兩周內正式復出，迎接本季初登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

打從季前熱身賽就飽受坐骨神經痛困擾，導致開季至今都持續高掛免戰牌的洛杉磯湖人當家球星詹姆斯（LeBron James），有望在兩周內正式復出！根據美國媒體報導，詹皇近期將展開5對5的實戰對抗訓練，最快有機會在11月中下旬迎來本季首度出賽。

現年已經高齡40歲的詹皇，本賽季相當罕見的從季前熱身賽就一路缺陣至今，原因就是飽受右側坐骨神經痛傷勢困擾，導致本季仍無法披上戰袍為球隊效力。

不過根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，詹姆斯目前正積極復健，也即將展開5對5的實戰對抗訓練，接下來的客場5連戰也可能不會隨隊出征，將全力調整拚復出。

而紫金軍團在後續結束客場5連戰後，將在美國時間18日回到主場迎戰猶他爵士，查拉尼亞直言，若恢復狀況良好，詹姆斯就可能在此戰迎來本季初登場。

在湖人球團方面，目前對於詹姆斯的復出仍未給出確切日期，但球隊主帥瑞迪克（JJ Redick）日前曾表示，「目前詹姆斯的恢復進度都在計畫上進行，也希望他可以在11月的第2周或是第3周時正式復出。」