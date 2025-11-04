湯普森、杜蘭特、森根3星飆分　火箭撂倒獨行俠「旗子哥」

記者杜奕君／綜合報導

近況火燙的休士頓火箭，4日主場迎戰擁有本季選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）的達拉斯獨行俠，此戰火箭在湯普森（Amen Thompson）轟下本季個人27分外帶5籃板、4助攻，森根（Alperen Sengun）26分、11籃板、6助攻，杜蘭特（Kevin Durant）21分、6籃板、5助攻攜手合作下，火箭110比102贏球，拿下近期4連勝。

▲火箭湯普森、杜蘭特強勢出擊，喜迎4連勝。（圖／達志影像／美聯社）

開季前兩戰都吞下敗仗後，休賽季大肆補強的火箭終於找到航向順利升空，近期球隊一波連勝狂潮帶動下，今日「德州內戰」交手擁有新科狀元郎弗拉格的獨行俠，開賽火箭還處於小幅落後局面，但半場打完靠著湯普森飆分，火箭逆轉以58比55超前。

下半場開打後，獨行俠在華盛頓（P.J. Washington）領軍下，一度逆轉超前比分，但兵多將廣的火箭靠著森根內線優勢，3節打完仍以3分取得小幅領先。

末節獨行俠持續追分，雙方一度比分僵持，但火箭森根內線拋射得手，隨後弗拉格出手還遭到火箭防線封蓋，追分氣勢瓦解情況下，最終火箭就以8分之差在主場贏球，並拿下近期4連勝。

火箭此戰以湯普森拿下本季個人新高的27分外帶5籃板、4助攻最佳，王牌長人森根26分、11籃板、6助攻，杜蘭特則是穩定輸出貢獻21分、6籃板、5助攻。

目前開季至今僅拿2勝5敗的獨行俠方面，華盛頓20投11中拿下全隊最高29分外帶12籃板、3助攻、2抄截，狀元郎弗拉格全場10投5中，攻下12分、5籃板、2助攻。

▲獨行俠狀元「旗子哥」弗拉格決勝期遭對手封阻。（圖／達志影像／美聯社）