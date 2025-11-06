「蟻人」艾德華茲回歸首秀拿15分　灰狼23分慘敗遭尼克打爆

記者杜奕君／綜合報導

自10月26日對上印第安那溜馬之戰，面臨右大腿拉傷狀況，一路休養11天的明尼蘇達灰狼王牌球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）6日對上紐約尼克之戰終於復出，不過艾德華茲此戰僅拿下15分、2籃板、5助攻、2抄截狀態平平，全場正負值更是慘不忍睹的「-25」，最終灰狼以114比137遭尼克打爆，尼克喜迎3連勝。

▲灰狼艾德華茲復出首戰，球隊慘遭尼克打爆吞敗。（圖／達志影像／美聯社）

開季僅打3戰就遭遇腿傷，灰狼一哥艾德華茲在連續缺陣4場後，終於在今日作客尼克之戰先發復出，只不過灰狼只打出半場好球，雖然上半場還能以58比54取得領先，但下半場防線全面潰散，讓尼克3、4節合計轟下83分，最終尼克就以23分之差痛宰灰狼，拿下近期3連勝。

艾德華茲此戰先發出賽28分45秒，13投5中拿下15分、2籃板、5助攻、2抄截，灰狼此戰則以藍道（Julius Randle）的32分、5籃板、4助攻最佳，迪文琴佐（Donte DiVincenzo）21分、3籃板、4助攻。

主場大勝的尼克方面，全隊共6人得分上雙，以阿努諾比（OG Anunoby）的25分、8籃板最佳，明星主控布朗森（Jalen Brunson）則有23分、7籃板、10助攻。

▲尼克布朗森全場繳出23分、7籃板、10助攻。（圖／達志影像／美聯社）