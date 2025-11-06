「蜘蛛人」米歇爾狂轟本季新高46分　騎士主場贏球喜迎2連勝

記者杜奕君／綜合報導

開季一度打出連勝強大氣勢的費城七六人，6日作客挑戰克里夫蘭騎士之戰踢到鐵板，騎士王牌球星「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）此戰火力全開，21投15中包含飆進6記三分球，全場狂砍本季個人新高46分、4籃板、8助攻，加上兩位明星長人艾倫（Jarrett Allen）、莫布里（Evan Mobley）分別有24分及23分進帳，最終騎士就以132比121贏球，也賞給七六人本季首度2連敗。

開季一度打出東區龍頭氣勢的七六人，近期似乎狀態開始下滑，今日踢館騎士之戰，「大帝」恩比德（Joel Embiid）由於膝蓋舊傷，無法在背靠背賽程連續出賽。這也讓騎士逮住機會，首節就在米歇爾領軍飆分下，取得41比27的大幅領先。

但七六人在明星控衛馬克西（Tyrese Maxey）與本季扮演球隊主力第六人角色表現稱職的葛萊姆斯（Quentin Grimes）攜手合作下努力追分，半場打完騎士僅以70比67領先。

第3節七六人更一度靠著烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）三分冷箭追平比分，但騎士雙塔艾倫、莫布里聯手出擊，率隊連拿13分，其中兩人就包辦11分的禁區絕對優勢帶動下，騎士打出一波35比15猛攻，3節打完取得多達20分領先，比賽也就此定調，最終騎士就以11分之差在主場取勝。

騎士此戰以米歇爾砍下本季個人新高46分表現最佳，他另有4籃板、8助攻，艾倫24分、10籃板，莫布里23分、5籃板、3助攻、2抄截。至於本季終於首度登場的騎士明星控衛賈蘭德（Darius Garland）本季首秀則是8分、4助攻進帳。

吞下本季首次連敗的七六人方面，馬克西拿下27分、7籃板、9助攻，葛萊姆斯替補也有27分貢獻，烏布瑞19分，至於開季表現超級亮眼的探花新秀艾奇康（VJ Edgecombe）則是呈現低迷，全場14投3中僅有7分、4籃板、4助攻。

▲騎士「蜘蛛人」米歇爾飆出本季個人新高46分，賞給七六人本季首度連敗。（圖／達志影像／美聯社）