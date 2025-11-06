開季7連敗的籃網終於贏了！　小波特轟32分率隊攻破溜馬主場

記者杜奕君／綜合報導

開季「7戰全敗」，全聯盟2025-26賽季唯一尚未贏球的布魯克林籃網，6日在作客印第安那溜馬之戰，終於靠著小波特（Michael Porter Jr.）32分、11籃板領軍下，籃網克服球隊得分王湯瑪斯（Cam Thomas）此戰僅打5分35秒就因傷退場的不利情勢，最終112比103擊敗溜馬，開季7連敗後終於拿下首勝。

開季7戰盡墨的籃網，今日作客挑戰本季前7戰僅拿1勝，狀態同樣低迷的溜馬，此戰籃網本季場均可攻下24.4分的主力得分後衛湯瑪斯，在開賽先發僅打5分35秒，就因為大腿緊繃不適退場。

籃網雖然首節打出25比18領先氣勢，但溜馬次節在西亞卡姆（Pascal Siakam）領軍下展開反撲，單節團隊轟下41分，半場打完溜馬反以59比54逆轉超前。

隨後雙方開始激烈拉鋸，12次領先互換、10度比分打成平手情況下，籃網靠著此戰手感火燙的小波特在終場前22.1秒強勢完成3分打，終於拉開7分領先優勢，也就此奠定勝果，最終籃網就以9分擊敗溜馬，喜迎本季首勝。

籃網此戰贏球功臣首推小波特，此戰他以5成命中率砍下32分、11籃板、3助攻，克萊斯頓（Nic Claxton）18分、10籃板、6助攻，湯瑪斯只打5分35秒得分掛零退場，值得一提的是，上季他就因同樣傷勢缺席多達25場。

輸球後不僅吞下2連敗，目前開季1勝7敗與籃網以及華盛頓巫師並列全聯盟墊底的溜馬方面，西亞卡姆拿下23分、6籃板、9助攻，但全場也發生多達7次失誤。

▲籃網小波特轟下32分、11籃板，幫助球隊7連敗後終於拿下開季首勝。（圖／達志影像／美聯社）