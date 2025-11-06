雷霆開季8連勝意外中斷！　SGA轟35分9籃板4助攻仍不敵拓荒者

記者杜奕君／綜合報導

NBA衛冕軍奧克拉荷馬雷霆在2025-26賽季開打後氣勢如虹，自開幕戰起連續8戰奪下勝利，戰績獨居聯盟龍頭。不過6日作客波特蘭拓荒者之戰，雷霆卻是踢到鐵板，即便當家球星吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場砍下35分、9籃板、4助攻，但拓荒者在6人得分達雙位數的優勢火力帶動下，最終121比119贏球，斬斷雷霆開季8連勝。

開季表現勢如破竹的雷霆大軍，今日前進波特蘭挑戰拓荒者，開賽雷霆威金斯（Aaron Wiggins）單節投進4記三分球，凶猛火力幫助雷霆首節就取得41比21的遙遙領先。

但拓荒者第2節開始回穩，單節也打出36比24的猛烈攻勢，半場打完就追到僅剩8分差距，雖然雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大強勢單打企圖穩住球隊陣腳，但3節打完雷霆僅剩5分領先。

拓荒者末節持續反攻氣勢，在主控哈勒戴（Jrue Holiday）領軍，加上主力前鋒阿維迪亞（Deni Avdija）也展現全面身手，拓荒者終於逆轉超前比分，終場前2分12秒阿維迪亞三分球命中後，拓荒者甚至以9分領先聯盟王者雷霆。

但雷霆仍展現強大韌性，終場前7.1秒吉爾吉斯-亞歷山大兩罰俱中，此時雷霆追到僅剩1分差，但拓荒者「假日哥」哈勒戴展現沙場老將價值，關鍵時刻兩罰穩穩命中，讓拓荒者手握3分領先立於不敗之地。

雷霆最後關頭喬（Isaiah Joe）三分出手未能命中，隨後他雖然要到兩罰機會，首罰命中後，第2罰故意不進希望搶下追平機會，但拓荒者掌握關鍵防守籃板，最終就在主場以兩分之差險勝，也終止雷霆開季8連勝。

拓荒者此戰擊敗雷霆，阿維迪亞貢獻全隊最高26分外帶10籃板、9助攻、2抄截、1阻攻，攻守兩端表現全面，哈勒戴22分、6籃板。

8連勝止步的雷霆方面，吉爾吉斯-亞歷山大全場砍下35分、9籃板、4助攻，威金斯三分球10投7中拿下27分、3抄截，但雷霆此戰輸球後，也確定本季NBA已經沒有不敗隊伍，雷霆目前8勝1敗戰績仍在全聯盟獨走。

▲吉爾吉斯-亞歷山大猛砍35分做白工，雷霆8連勝意外中斷。（圖／達志影像／美聯社）