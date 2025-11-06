運動雲

金童唐西奇35分準大三元加持　湖人強勢撂倒馬刺勇奪5連勝

記者杜奕君／綜合報導

開季幾乎都僅能以「單核心」帶隊的洛杉磯湖人，6日在主場迎戰本季來勢洶洶的聖安東尼奧馬刺，紫金軍團靠著「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）全場繳出35分、9籃板、13助攻的全能準大三元數據，最終在末節上演大逆轉，驚險以118比116擊敗黑衫軍，湖人也拿下一波5連勝，目前戰績7勝2敗，排名直衝西區第2位。

湖人此戰天王球星詹姆斯（LeBron James）依舊因坐骨神經痛無法上陣，連續缺席賽季第9場比賽，至於「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）則因右側腹股溝傷勢，同樣無法上場效力。

不過湖人靠著金童唐西奇獨力帶隊，對決本季在「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍下打出重建氣勢的黑衫軍，上半場唐西奇全能身手砍下22分、6籃板、7助攻、3抄截，但馬刺展現團隊強大氣勢，湖人僅以1分領先。

下半場馬刺一度逆轉超前比分，但唐西奇末節持續展現個人威力，一次高難度後撤步三分球破網，讓湖人重新要回領先，隨後八村壘又在關鍵時刻製造溫班亞瑪進攻犯規，單場吞下6犯提前離場。

不過馬刺並非沒有贏球機會，湖人在領先兩分情況下，終場前1.2秒史馬特（Marcus Smart）發生發球踩線的要命失誤，隨後馬刺在剩下0.4秒情況下，尚帕尼（Julian Champagnie）嘗試補籃遭到湖人犯規，不料他卻是首罰落空，在第2罰嘗試故意不進情況下，依舊無法補籃追平，最終湖人就以兩分之差險勝。

湖人唐西奇今日表現勇冠三軍，全場攻下35分、9籃板、13助攻，中鋒艾頓（Deandre Ayton）22分、10籃板，差點成為輸球戰犯的史馬特則是17分、5籃板、5助攻。

飲恨吞下本季第2敗的馬刺方面，溫班亞瑪此戰進攻端遭到限制，全場14投僅5中，但仍有19分、8籃板，卡索（Stephon Castle）16分、5籃板、8助攻、3抄截。

▲唐西奇繳出35分準大三元，幫助湖人奪得5連勝佳績。（圖／達志影像／美聯社）

