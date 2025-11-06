體育精英獎入圍名單揭曉　台灣隊長陳傑憲問鼎最佳男運動員呼聲高

▲體育運動精英獎6大競賽獎項入圍名單今日公布。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／綜合報導

運動部今（24）日公布今年體育運動精英獎6大競賽獎項入圍名單，同時揭曉「終身成就獎」與「特別獎」得主。因排球界貢獻卓越，已故教練蔡崇濱獲頒終身成就獎；去年11月帶領全台掀起棒球熱潮、勇奪12強冠軍的中華棒球隊則榮獲特別獎，肯定他們為國爭光、再度激發全民運動熱情。

今年精英獎頒獎典禮訂於12月24日舉行。運動部今日同時揭曉各獎項入圍名單，「最佳女運動員」包括舉重好手陳冠伶、田徑選手陳彩娟、體操新星陳瑞安、拳擊金牌黃筱雯，以及滑輪溜冰新秀劉巧兮；「最佳男運動員」則有羽球選手丁彥宸、射箭高手湯智鈞、高爾夫球員俞俊安、12強MVP「台灣隊長」陳傑憲，以及舉重世界紀錄保持者楊森。

「最佳運動團隊獎」競爭激烈，入圍隊伍包含首度奪得世界冠軍的12強中華棒球代表隊、世界運動會6連霸的中華女子拔河隊、射箭世錦賽金牌中華射箭女子團體、世界大學運動會桌球男子團體，以及跆拳道品勢女子團體。

新世代運動員同樣表現亮眼，「最佳新秀運動員獎」入圍者有跆拳道女將王婕菱、田徑鉛球投擲好手江靜緣、擊劍新星李讓、射箭世界盃黑馬許芯慈，以及桌球新秀陳忞昕，各自展現強大潛力。

此外，「最佳運動精神獎」入圍者包含中華女子拔河隊、羽球好手周天成、88歲田徑選手林潘秀雲，以及97歲田徑、游泳雙棲的唐成瑤，展現運動員不屈不撓的精神。「最佳教練獎」則有曾豪駒、劉宗泰、劉展明、鄭焜杰與賴敏男等多位優秀教練入選。

運動部部長李洋表示，這是運動部成立後首次主辦體育運動精英獎，活動具有特殊意義。今年各獎項（除終身成就獎外）評選期間為113年10月1日至114年9月30日，共收到102件推薦，包含各機關及媒體推薦。