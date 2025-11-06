「旗子哥」不當控球秀超殘暴扣籃　狀元弗拉格直接灌爆對手倒地

記者杜奕君／綜合報導

本季NBA選秀狀元「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）又有超驚人美技演出！6日達拉斯獨行俠主場迎戰紐奧良鵜鶘來訪，近況低迷的獨行俠進行變陣，讓開季都以「控球後衛」角色出發，身高206公分的弗拉格重回熟悉的小前鋒位置，此戰他的表現也有所加溫，全場攻下20分、9籃板、3抄截、2阻攻，其中更有一次空中接力爆扣，直接讓追防的鵜鶘球員狼狽倒地，狀態可說相當亮眼。

開季前7戰都被擺在控球後衛位置出發，弗拉格今日在球隊變陣情況下，重回最熟悉的小前鋒位置，全場先發出賽35分2秒，19投8中拿下20分、9籃板、2助攻、3抄截、2阻攻。

其中弗拉格更在此戰又貢獻一次精彩爆扣美技，他在快攻時接獲隊友馬歇爾（Naji Marshall）空中接力傳球，弗拉格直接從左側雙手狠狠將球塞入籃框，力量之大甚至讓前來追防的鵜鶘208公分長人馬特科維奇（Karlo Matkovic）當場狼狽摔倒在地，弗拉格更是振奮怒吼，讓全場為這個美技動作陷入瘋狂。

只可惜弗拉格最後決勝期嘗試追平一擊失手，也讓球隊最終就以兩分飲恨吞敗，目前弗拉格場均能繳出14.4分、6.6籃板、2.8助攻、1.1抄截，獨行俠戰績則為2勝6敗，與鵜鶘同為西區墊底。

▲獨行俠狀元「旗子哥」弗拉格大秀超殘暴扣籃美技。（圖／達志影像／美聯社）