這種表現沒人簽？　國王衛斯布魯克砍23分16籃板10助攻撂倒勇士

記者杜奕君／綜合報導

今夏休賽季始終乏人問津，直到新賽季即將開打前，才以老將底新合約加盟沙加緬度國王，但生涯曾3度寫下單季「場均大三元」紀錄的衛斯布魯克（Russell Westbrook），用實力證明了自己的身手依舊亮眼。6日對上金州勇士之戰，衛斯布魯克把握機會繳出23分、16籃板、10助攻的大三元數據，強勢率隊以121比116捍衛主場勝利。

國王今日主場迎戰勇士踢館，勇士王牌球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）因為感冒身體不適休兵，另外「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）由於背部拉傷，此役同樣高掛免戰牌，格林（Draymond Green）同樣缺席此戰。

國王方面，包括主力砍將拉文拉文（Zach LaVine）與全能長人薩波尼斯（Domantas Sabonis），此戰也無法上陣效力。

開賽勇士一路取得領先優勢，半場打完以62比57壓制主場國王。不過國王在下半場迅速調整，靠著衛斯布魯克衝鋒陷陣，國王逆轉超前比分。

雖然末節勇士靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）外線冷箭追到3分差，但國王主控施洛德（Dennis Schroder）關鍵兩罰命中，替球隊鎖住最終勝果。

此戰勇士最大亮點絕對就是衛斯布魯克，這位36歲老將此戰以先發大前鋒身分上陣，全場13投9中高效率進帳23分、16籃板、10助攻，完成個人在國王生涯的首次大三元數據表現。

本季至今衛斯布魯克出賽8場，在近29分鐘的場均出賽時間裡，平均可攻下15分、7.1籃板、5.6助攻、1.4抄截，就連生涯僅3成出頭的三分球命中率，目前都來到43.2%的超高水準表現。

▲國王衛斯布魯克寫下23分大三元的優質表現。（圖／達志影像／美聯社）