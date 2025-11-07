「帥哥砍將」格林本季首秀超威　太陽新雙槍初合體飆53分宰快艇

記者杜奕君／綜合報導

休賽季被交易送往鳳凰城太陽，被賦予高度期待的砍將格林（Jalen Green）因大腿傷勢錯失整個季前熱身賽以及開季前8場例行賽後，7日在主場對上洛杉磯快艇之戰終於傷癒歸隊，這位23歲砍將本季首秀表現出色，砍下全場最高29分，搭配太陽王牌球星「奪命書生」布克（Devin Booker）24分、6籃板、7助攻、3抄截，太陽新雙槍攜手以115比102撞翻快艇在主場奪勝。

▲太陽格林傷癒本季首度登場，就砍下29分幫助球隊奪勝。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期苦吞2連敗的快艇，今日踢館太陽主場，由於太陽前役同樣輸球，因此兩隊都期待今日能夠止敗收勝。但快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）、哈登（James Harden）都缺席此戰情況下，讓快艇戰力是大大受損。

首節太陽就靠布克、格林雙槍火力出擊，加上射手艾倫（Grayson Allen）外線也有所支援，首節打完太陽以31比27取得小幅領先。

雙方在次節依舊呈現拉鋸纏鬥，快艇「老船長」保羅（Chris Paul）穿針引線，上季仍在太陽效力，本季則轉戰快艇的畢爾（Bradley Beal）三分冷箭得手，讓快艇一度逆轉超前7分。

不過格林再度建功，連續兩記適時三分球命中，又讓太陽一度超前，不過快艇隨後穩住陣腳，半場打完取得51比48領先。

下半場開打後，格林持續火燙手感，又是三分球破網追平比分，隨後快艇莫名攻勢當機，太陽趁勢打出一波「23比4」攻勢，瞬間將領先差距擴大來到20分之多，快艇隨後雖然回敬一波10比1攻勢將落後縮小為個位數，但太陽艾倫3節尾聲又接獲布克助攻三分球破網，讓太陽3節打完仍以88比74維持領先優勢。

末節開打後，太陽又靠格林、艾倫帶起一波16比5攻勢，終場前7分53秒艾倫三分球命中後，此時球隊領先來到全場最大的25分之多，快艇雖然靠著小將克里斯蒂（Cam Christie）不斷追分，快艇一度縮小分差來到11分，但歐尼爾（Royce O’Neale）關鍵時刻三分冷箭穩住球隊陣腳，最終太陽就以115比102在主場贏球，也賞給快艇一波3連敗。

太陽此戰贏球頭號功臣就是本季首度登場的格林，全場他20投10中，包含三分球13投6中拿下29分、3籃板、3助攻、2抄截，布克24分、6籃板、7助攻、3抄截，艾倫與歐尼爾各有18分及17分進帳。

▲太陽一哥布克此戰也有穩定全面貢獻，幫助球隊成功止敗。（圖／路透）