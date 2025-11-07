快訊／特攻外線「大迷航」　夢想家強勢捍衛主場2連勝

▲夢想家打出本季至今代表作，捍衛主場2連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

賽前處於2連勝的新北中信特攻，7日前進中台灣挑戰福爾摩沙夢想家，開季狀態起伏不定的夢想家，此戰打出本季至今團隊最佳表現，第3節一度以21分大幅領先。特攻末節雖然一度追近到3分差，但團隊此戰三分球命中率僅有26.2%，最終夢想家在馬建豪17分、7籃板，高柏鎧15分、14籃板，蔣淯安也貢獻13分、5助攻、2抄截合作下，最終夢想家92比87捍衛主場2連勝。

開賽夢想家就火力全開，在主控蔣淯安穿針引線下，包括張宗憲、忻沃克以及湯普金斯以及替補上場的林俊吉都有所貢獻，加上夢想家首節不斷沖搶進攻籃板，單節籃板以19比8徹底壓制特攻，首節打完夢想家就以32比20大幅領先。

第2節特攻仍靠著內線中樞馬可領軍追分，但夢想家高砲塔馬建豪連續投進兩記三分球，將比分再度擴大為43比29。

▲夢想家高柏鎧禁區威力依舊強大。（圖／TPBL職籃提供）

反觀特攻雖然不斷有追分機會，但團隊上半場三分球手感低迷讓追分呈現不利，夢想家小跑車林俊吉在上半場終了前18.4秒強勢切入，讓夢想家手握54比40領先。所幸特攻靠著內馬拋射得手稍稍追近，不過夢想家半場打完仍以12分壓制特攻。

下半場開打後，夢想家又靠蔣淯安連續三分球破網，一度將領先擴大來到69比48，但隨後特攻靠著內馬連拿7分止血，但3節打完夢想家仍以73比61持續取得領先。

▲阿巴西此戰攻下19分，但特攻團隊外線命中率低迷成為輸球主因。（圖／TPBL職籃提供）

末節特攻打出一波13比4猛攻，在林韋翰三分球破網、阿巴西快攻雙手爆扣得手後，球隊追到僅3分落後。

所幸此時夢想家內線支柱高柏鎧連續強勢拿分穩住陣腳，但關鍵時刻阿巴西、內馬接連投進三分球，特攻又咬到僅3分落後。不過內馬隨後6犯退場，夢想家湯普金斯兩罰俱中奠定勝果，最終92比87在主場贏球拿下2連勝。

拿下2連勝的夢想家方面，馬建豪17分、7籃板，高柏鎧15分、14籃板，蔣淯安13分、5助攻、2抄截，林俊吉則有11分進帳。

▲內馬攻下22分，手感依舊火燙。（圖／TPBL職籃提供）