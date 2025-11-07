太扯！「半獸人」來台只打1場就跑了　原因曝光是要重返歐洲職籃

▲前NBA球星半獸人PLG職籃之旅無預警告終，原因竟是跑回去打歐洲職籃。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

前NBA球星「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）來台效力PLG職籃台南台鋼獵鷹後，在僅出賽1場情況下，7日傳出啟動合約中的「買斷條款」離隊，原因是法瑞德將轉戰歐洲職籃希臘聯賽的「綠衫軍」帕納辛奈克斯籃球俱樂部效力。

根據《EUROHOOPS.NET》稍早披露，希臘籃球俱樂部球隊帕納辛奈克斯由於禁區人手出現空缺，已經正式與「半獸人」法瑞德達成加盟共識，該篇報導中甚至提前披露，帕納辛奈克斯已經替法瑞德向台灣職籃的獵鷹隊買斷剩餘合約。

此舉無疑對PLG職籃、獵鷹球團都是重傷害，包括聯盟、球隊打從法瑞德抵台後，都不斷以「半獸人」作為行銷主打對象，先前獵鷹球團甚至也預告推出半獸人相關周邊商品，目前在他離隊後恐怕都將淪為做白工。

而法瑞德本人也在上季先後效力義大利、莫斯科等地俱樂部球隊後，再次獲得重返歐洲籃壇機會，也在這樣的錯愕結局下，結束短短不到1個月的「台籃之旅」。

半獸人本季僅在PLG職籃出賽1場，該役繳出12分、12籃板、1助攻、1阻攻，獵鷹則在開幕戰以輸球收場。