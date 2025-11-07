運動雲

>

太扯！「半獸人」來台只打1場就跑了　原因曝光是要重返歐洲職籃

▲前NBA球星半獸人PLG職籃首秀，最終以12分、12籃板作收。（圖／PLG職籃提供）

▲前NBA球星半獸人PLG職籃之旅無預警告終，原因竟是跑回去打歐洲職籃。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

前NBA球星「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）來台效力PLG職籃台南台鋼獵鷹後，在僅出賽1場情況下，7日傳出啟動合約中的「買斷條款」離隊，原因是法瑞德將轉戰歐洲職籃希臘聯賽的「綠衫軍」帕納辛奈克斯籃球俱樂部效力。

根據《EUROHOOPS.NET》稍早披露，希臘籃球俱樂部球隊帕納辛奈克斯由於禁區人手出現空缺，已經正式與「半獸人」法瑞德達成加盟共識，該篇報導中甚至提前披露，帕納辛奈克斯已經替法瑞德向台灣職籃的獵鷹隊買斷剩餘合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此舉無疑對PLG職籃、獵鷹球團都是重傷害，包括聯盟、球隊打從法瑞德抵台後，都不斷以「半獸人」作為行銷主打對象，先前獵鷹球團甚至也預告推出半獸人相關周邊商品，目前在他離隊後恐怕都將淪為做白工。

而法瑞德本人也在上季先後效力義大利、莫斯科等地俱樂部球隊後，再次獲得重返歐洲籃壇機會，也在這樣的錯愕結局下，結束短短不到1個月的「台籃之旅」。

半獸人本季僅在PLG職籃出賽1場，該役繳出12分、12籃板、1助攻、1阻攻，獵鷹則在開幕戰以輸球收場。

關鍵字： 半獸人台鋼獵鷹法瑞德PLGKenneth Faried

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

「新太陽雙槍」來了！　格林預告：球風還能打得更快

「新太陽雙槍」來了！　格林預告：球風還能打得更快

破紀錄！格林加盟太陽首秀狂砍29分　美媒大讚：表現近乎完美

破紀錄！格林加盟太陽首秀狂砍29分　美媒大讚：表現近乎完美

「帥哥砍將」格林本季首秀超威　太陽新雙槍初合體飆53分宰快艇

「帥哥砍將」格林本季首秀超威　太陽新雙槍初合體飆53分宰快艇

「旗子哥」不當控球秀超殘暴扣籃　狀元弗拉格直接灌爆對手倒地

「旗子哥」不當控球秀超殘暴扣籃　狀元弗拉格直接灌爆對手倒地

這種表現沒人簽？　國王衛斯布魯克砍23分16籃板10助攻撂倒勇士

這種表現沒人簽？　國王衛斯布魯克砍23分16籃板10助攻撂倒勇士

雷霆開季8連勝意外中斷！　SGA轟35分9籃板4助攻仍不敵拓荒者

雷霆開季8連勝意外中斷！　SGA轟35分9籃板4助攻仍不敵拓荒者

體育精英獎入圍名單揭曉　台灣隊長陳傑憲問鼎最佳男運動員呼聲高

體育精英獎入圍名單揭曉　台灣隊長陳傑憲問鼎最佳男運動員呼聲高

金童唐西奇35分準大三元加持　湖人強勢撂倒馬刺勇奪5連勝

金童唐西奇35分準大三元加持　湖人強勢撂倒馬刺勇奪5連勝

莫蘭特持續低迷　火箭湯普森28分10籃板7助攻全能秀率隊5連勝

莫蘭特持續低迷　火箭湯普森28分10籃板7助攻全能秀率隊5連勝

蔣欣節食：怕別人覺得我醜　「在父母面前演吃飽」淚崩了

熱門新聞

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

大谷翔平連3年奪銀棒獎！生涯4度獲選平超狂紀錄　國聯完整名單出爐

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

讀者回應

﻿

熱門新聞

1才在台籃打1場　前NBA球星半獸人離隊

2道奇球員異動！

3羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留

4快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

5大谷翔平連3年奪銀棒獎！

最新新聞

1半獸人打1場「落跑」　原因曝光重返歐籃

2才在台籃打1場　前NBA球星半獸人離隊

3湖人海斯想重拾「被遺忘的武器」

4李遠、李洋組隊跟高中生打羽球　「文化幣+動滋券」加碼送300

5新太陽雙槍來了　格林：還能打得更快

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

李振昌勇奪東山再起獎　感謝兄弟球團包容與支持

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366