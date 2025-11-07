「新太陽雙槍」來了！　格林預告：球風還能打得更快

記者杜奕君／綜合報導

鳳凰城太陽本季期待已久的「新太陽雙槍」，7日對上洛杉磯快艇之戰終於首度聯手！現年23歲的砍將格林（Jalen Green）因腿傷缺席開季前8戰後，7日終於披上太陽戰袍首度出賽，全場他出賽不到23分鐘就高效率進帳29分、3籃板、3助攻、2抄截領軍奪勝。賽後格林表示，「能重返賽場感覺太棒了！目前團隊的進攻空間拉得很開，我們還能打得更快。」

在擁有王牌球星「奪命書生」布克（Devin Booker）情況下，太陽近幾年戰績始終未能登頂，也讓團隊決定大破大立，休賽季將杜蘭特（Kevin Durant）交易，換來過去幾季都在休士頓火箭扮演得分主力的格林，組成太陽新一代雙槍組合。

格林今日正式代表太陽出賽，全場僅出賽22分59秒，就以5成命中率高效率砍下全場最高29分，三分球11投6中，整場正負值高達「+30」，也讓太陽在主場拿下精彩勝利。

賽後格林表示，「能回到賽場的感覺太棒了，從我投進第1顆後撤步三分球，我就知道今天自己的狀態非常好。」

格林也透露，「賽前我興奮到連午睡都沒睡好，滿腦子只想著回到場上奮戰，這段期間為了讓傷勢康復，我付出了很多努力，也感謝大家一直陪著我，能重回賽場真的讓我很開心。」

此戰不僅格林砍下全場最高29分，太陽一哥布克也拿下24分、6籃板、7助攻、3抄截表現全面，對於球隊目前的適應狀況，格林則強調，「我認為目前團隊打法讓進攻空間拉得很大，這除了讓我們能有很多三分球出手機會，還能讓我們打得更快速。」

太陽此戰贏球後戰績來到4勝5敗，排名暫居西區第9位，至於苦吞3連敗的快艇，目前3勝5敗則滑落到西區第11位。

▲格林加盟太陽首戰砍下29分，整體適應狀況看來相當不錯。（圖／路透）