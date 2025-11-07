運動雲

>

「浮動票價制」收效！　攻城獅場邊席售票成長率達30％

▲Muse Girls韓援李藝斌與鄭熙靜將於11月15日主場開幕戰首秀、攻城獅應援團正式成立 三位應援團長加盟、攻城獅球團與頂級懶骨頭品牌Yogibo攜手合作 推出全新「Yogibo包廂」、攻城獅主場東西側場邊席浮動票價走勢圖。（圖／攻城獅提供）

▲Muse Girls韓援李藝斌與鄭熙靜將於11月15日主場開幕戰首秀。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅將於11月15日至11月16日展開新賽季主場開幕戰。今年攻城獅球團推出「你信不信」年度口號，從觀賽席次、應援團設計到形象片內容全面升級，盼能以更自在、更熱血、更貼近球迷的主場體驗，讓獅紫軍再次相信攻城獅與新竹這座城市始終並肩同行。本季攻城獅自推出東西側場邊席浮動票價制後，上半季東西側場邊席售票成長率達30％，由於目前戰績為1勝2敗，單張票價為每張1500元。

本季攻城獅應援團陣容再升級，由三位團長 York、小螞蟻、伊恩領軍，攜手Muse Girls 帶來更有張力的主場氣氛，不僅場邊活力滿滿，更將深入二樓席次與球迷互動。另外，年度戰歌〈你信不信〉將於開幕戰同步登場，由金曲原民全能創作歌手葛西瓦擔綱製作與演唱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次以拉丁節奏融合歐洲足球應援旋律，設計重點放在「讓球迷能一起哼唱」，期望在每一場主場賽事中，獅紫軍都能以整齊的吼聲回應球隊，讓場內應援張力更上一層樓。葛西瓦也將於11月15日開幕戰現場開唱，為攻城獅揭開新賽季主場序幕。

▲Muse Girls韓援李藝斌與鄭熙靜將於11月15日主場開幕戰首秀、攻城獅應援團正式成立 三位應援團長加盟、攻城獅球團與頂級懶骨頭品牌Yogibo攜手合作 推出全新「Yogibo包廂」、攻城獅主場東西側場邊席浮動票價走勢圖。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅主場東西側場邊席浮動票價走勢圖。（圖／攻城獅提供）

攻城獅將於開幕戰賽前首播年度形象片。影片從球隊創立以來那句「這座城市需要一支球隊」，延伸至今日「這球隊需要這座城市」，透過攻城獅球員走訪新竹縣市的真實畫面，詮釋球隊與土地間的連結與感動。此外，兩位韓籍Muse Girls成員鄭熙靜與李藝斌也將首次登上攻城獅主場舞台。鄭熙靜與李藝斌都提到，「能和Muse Girls一起在主場跳舞、與球迷互動，是我們來台後最期待的一刻！」

球團與頂級懶骨頭品牌Yogibo攜手合作，推出全新「Yogibo包廂」與「紓壓兒童遊樂區」，以極致舒適的懶骨頭沙發打造最自在的球場體驗區，讓孩童盡情玩樂、家長安心放鬆，在輕盈柔軟的氛圍中迅速充電，享受尊榮級的寵愛時光。而由竹北英爵醫美冠名的「心跳席」開季前三週主場賽事已全面完售。

此次攜手攻城獅冠名合作，期待能將「自信」與「美」的精神注入攻城獅主場，傳遞更正向的品牌能量。此外，球團也推出全新「i人獨享席」，專為喜愛一人靜靜看球的獅紫軍設計。位於東側2F區域，採梅花座配置且保證不被導播拍攝，還可至球迷服務處兌換指定飲品，打造內向球迷的安心專區。

▲Muse Girls韓援李藝斌與鄭熙靜將於11月15日主場開幕戰首秀、攻城獅應援團正式成立 三位應援團長加盟、攻城獅球團與頂級懶骨頭品牌Yogibo攜手合作 推出全新「Yogibo包廂」、攻城獅主場東西側場邊席浮動票價走勢圖。（圖／攻城獅提供）

▲攻城獅應援團正式成立 三位應援團長加盟。（圖／攻城獅提供）

關鍵字： 攻城獅浮動票價場邊席TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

太扯！「半獸人」來台只打1場就跑了　原因曝光是要重返歐洲職籃

太扯！「半獸人」來台只打1場就跑了　原因曝光是要重返歐洲職籃

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

「新太陽雙槍」來了！　格林預告：球風還能打得更快

「新太陽雙槍」來了！　格林預告：球風還能打得更快

破紀錄！格林加盟太陽首秀狂砍29分　美媒大讚：表現近乎完美

破紀錄！格林加盟太陽首秀狂砍29分　美媒大讚：表現近乎完美

「帥哥砍將」格林本季首秀超威　太陽新雙槍初合體飆53分宰快艇

「帥哥砍將」格林本季首秀超威　太陽新雙槍初合體飆53分宰快艇

「旗子哥」不當控球秀超殘暴扣籃　狀元弗拉格直接灌爆對手倒地

「旗子哥」不當控球秀超殘暴扣籃　狀元弗拉格直接灌爆對手倒地

這種表現沒人簽？　國王衛斯布魯克砍23分16籃板10助攻撂倒勇士

這種表現沒人簽？　國王衛斯布魯克砍23分16籃板10助攻撂倒勇士

雷霆開季8連勝意外中斷！　SGA轟35分9籃板4助攻仍不敵拓荒者

雷霆開季8連勝意外中斷！　SGA轟35分9籃板4助攻仍不敵拓荒者

體育精英獎入圍名單揭曉　台灣隊長陳傑憲問鼎最佳男運動員呼聲高

體育精英獎入圍名單揭曉　台灣隊長陳傑憲問鼎最佳男運動員呼聲高

金童唐西奇35分準大三元加持　湖人強勢撂倒馬刺勇奪5連勝

金童唐西奇35分準大三元加持　湖人強勢撂倒馬刺勇奪5連勝

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

熱門新聞

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

道奇羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留：你要跟我再打10年

道奇球員異動！續留蒙西、維西亞　岡索林遭指定讓渡

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

大谷翔平連3年奪銀棒獎！生涯4度獲選平超狂紀錄　國聯完整名單出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1才在台籃打1場　前NBA球星半獸人離隊

2羅哈斯生涯最後1季　大谷翔平挽留

3道奇球員異動！

4美媒反駁「道奇是邪惡帝國」

5快訊／NFL達拉斯牛仔隊24歲球員　自戕不治

最新新聞

1三木肇盛讚4台將表現

2浮動票價收效　攻城獅場邊席售票增30%

3荘司康誠交流賽來台

4辰己涼介主動申請來台！

5大谷奪銀棒獎MVP穩了？日球迷狂賀

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

李振昌勇奪東山再起獎　感謝兄弟球團包容與支持

從邊緣到榮耀！李吳永勤奪最佳進步獎　謝妻「地下投手教練」惹笑全場

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366