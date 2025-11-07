「浮動票價制」收效！　攻城獅場邊席售票成長率達30％

▲Muse Girls韓援李藝斌與鄭熙靜將於11月15日主場開幕戰首秀。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／綜合報導

新竹御嵿攻城獅將於11月15日至11月16日展開新賽季主場開幕戰。今年攻城獅球團推出「你信不信」年度口號，從觀賽席次、應援團設計到形象片內容全面升級，盼能以更自在、更熱血、更貼近球迷的主場體驗，讓獅紫軍再次相信攻城獅與新竹這座城市始終並肩同行。本季攻城獅自推出東西側場邊席浮動票價制後，上半季東西側場邊席售票成長率達30％，由於目前戰績為1勝2敗，單張票價為每張1500元。

本季攻城獅應援團陣容再升級，由三位團長 York、小螞蟻、伊恩領軍，攜手Muse Girls 帶來更有張力的主場氣氛，不僅場邊活力滿滿，更將深入二樓席次與球迷互動。另外，年度戰歌〈你信不信〉將於開幕戰同步登場，由金曲原民全能創作歌手葛西瓦擔綱製作與演唱。

此次以拉丁節奏融合歐洲足球應援旋律，設計重點放在「讓球迷能一起哼唱」，期望在每一場主場賽事中，獅紫軍都能以整齊的吼聲回應球隊，讓場內應援張力更上一層樓。葛西瓦也將於11月15日開幕戰現場開唱，為攻城獅揭開新賽季主場序幕。

▲攻城獅主場東西側場邊席浮動票價走勢圖。（圖／攻城獅提供）



攻城獅將於開幕戰賽前首播年度形象片。影片從球隊創立以來那句「這座城市需要一支球隊」，延伸至今日「這球隊需要這座城市」，透過攻城獅球員走訪新竹縣市的真實畫面，詮釋球隊與土地間的連結與感動。此外，兩位韓籍Muse Girls成員鄭熙靜與李藝斌也將首次登上攻城獅主場舞台。鄭熙靜與李藝斌都提到，「能和Muse Girls一起在主場跳舞、與球迷互動，是我們來台後最期待的一刻！」



球團與頂級懶骨頭品牌Yogibo攜手合作，推出全新「Yogibo包廂」與「紓壓兒童遊樂區」，以極致舒適的懶骨頭沙發打造最自在的球場體驗區，讓孩童盡情玩樂、家長安心放鬆，在輕盈柔軟的氛圍中迅速充電，享受尊榮級的寵愛時光。而由竹北英爵醫美冠名的「心跳席」開季前三週主場賽事已全面完售。

此次攜手攻城獅冠名合作，期待能將「自信」與「美」的精神注入攻城獅主場，傳遞更正向的品牌能量。此外，球團也推出全新「i人獨享席」，專為喜愛一人靜靜看球的獅紫軍設計。位於東側2F區域，採梅花座配置且保證不被導播拍攝，還可至球迷服務處兌換指定飲品，打造內向球迷的安心專區。

▲攻城獅應援團正式成立 三位應援團長加盟。（圖／攻城獅提供）