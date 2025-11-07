夢想家一哥回來了！　蔣淯安找回進攻侵略性率隊2連勝

▲蔣淯安找回進攻侵略性，幫助夢想家拿下主場2連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

開季前5戰輸掉4場，狀態一度低迷的福爾摩沙夢想家，7日在主場面對強敵新北中信特攻之戰，打出團隊本季至今代表作，王牌主控蔣淯安全場繳出13分、2籃板、5助攻、2抄截，率隊以92比87勝出。賽後蔣淯安表示，「教練團不斷告訴我，要保持自己的侵略性，先前因為太想執行戰術，導致場上存在感很低，今天就是不斷嘗試突破，希望能夠再做得更好。」

夢想家今日靠著4人得分達雙位數，包括馬建豪拿下全隊最高17分、7籃板，高柏鎧15分、14籃板，蔣淯安13分、5助攻、2抄截，林俊吉則有11分進帳，攜手捍衛主場勝利，也是本季首度嘗到連勝滋味。

賽後夢想家總教練簡浩強調，「關於馬建豪的部分，小馬有時候太想表現，我不斷告訴他慢慢來，因為他也剛剛傷癒歸隊，就是要慢慢熟悉體系。」

至於全場攻下13分、2籃板、5助攻、2抄截的夢想家王牌主控蔣淯安則說，「教練團不斷告訴我，要保持自己的侵略性，因為太想執行教練團要的戰術，導致場上存在感很低，今天就是不斷嘗試突破，製造外圍出手機會，目前就是一步一步再做得更好。」

輸球的特攻方面，此戰團隊三分球42投僅11中，外線命中率低到只有26.2%成為輸球最大主因，特攻總教練莫米爾強調，「我們被對手搶了太多進攻籃板，防守端也不夠強硬，導致我們一路處於落後追分狀態，進攻端我們太多球員出現猶豫，對手的防守策略執行得很好。」

莫米爾也說，「今天我們外線命中率太低，但我們一度落後超過20分，球員仍展現拚鬥精神沒有放棄，我對此感到驕傲，這場比賽比較像是我們自己被自己給打敗。」

▲蔣淯安此戰有13分、2籃板、5助攻、2抄截貢獻。（圖／TPBL職籃提供）