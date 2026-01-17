道奇簽塔克掀補強戰火　洋基鎖定佩拉塔卻遭大都會攪局

▲佩拉塔（Freddy Peralta）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

隨著洛杉磯道奇以超級合約簽下強打塔克（Kyle Tucker），大聯盟交易與補強市場再掀波瀾，而紐約洋基雖未實際參與塔克的競逐，但補強腳步並未停歇；根據美媒報導，洋基鎖定的目標之一，密爾瓦基釀酒人王牌投手佩拉塔（Freddy Peralta），如今可能因紐約大都會的介入，讓情勢變得更加複雜。

《紐約郵報》名記海曼（Jon Heyman）指出，洋基仍持續關注釀酒人動向，評估是否有機會透過交易換回這名王牌右投；釀酒人近年已有前例，曾將同樣是王牌、且由名經紀人波拉斯（Scott Boras）代理的伯恩斯（Corbin Burnes）交易至巴爾的摩金鶯。

海曼在報導中寫道：「大都會與洋基都曾詢問過佩拉塔，外界越來越相信釀酒人將會交易這名王牌；佩拉塔只有800萬美元的年薪，對任何球隊都極具吸引力，包括小市場球隊；目前與他傳出連結的球隊，還包括道奇、巨人與勇士。佩拉塔曾主動向釀酒人提出延長合約的想法，但這支市場規模最小的球隊，傾向避免在投手身上承擔鉅額合約。」

相較於伯恩斯，佩拉塔最大的不同在於他本身有意提前完成續約，這點在波拉斯旗下球員中相當罕見；過去少數例外之一是前天使王牌威佛（Jered Weaver），但他被視為極端中的極端案例。

佩拉塔本季年薪僅800萬美元，對於一名聯盟等級的先發王牌而言堪稱「物美價廉」，且他由ACES經紀公司代理，並非波拉斯陣營；對於整個休賽季都在與波拉斯交手的洋基總管凱許曼（Brian Cashman）團隊而言，這樣的背景無疑更具吸引力。

報導指出，只要洋基成功換回佩拉塔並完成長期續約，無論付出多少代價，都將被視為值得的投資。

不過，洋基面臨的競爭相當激烈；與洋基不同，大都會原本也是塔克的追逐者之一，最終卻空手而回，這讓球隊內部可能更急於在市場上有所斬獲，佩拉塔自然成為優先目標。

關鍵在於，大都會是否願意動用他們的頂級投手新秀三人組，麥克林（Nolan McLean）、Jonah Tong與史普拉特（Brandon Sproat）；一旦大都會願意從這組核心新秀中出價，洋基恐怕將難以匹敵。

儘管洋基同樣擁有拉格蘭奇（Carlos Lagrange）、羅德里奎茲（Elmer Rodriguez）與赫斯（Ben Hess）等潛力投手，但整體吸引力仍略遜一籌；報導也指出，大都會這3名新秀已有一定實戰經驗，曾在2025年下半季戰績下滑的大都會體系中承擔過重要角色。

從球迷角度來看，大都會就算已簽下比薛特（Bo Bichette），目前的壓力甚至比洋基更大；休賽季中他們接連在自由市場失去阿隆索（Pete Alonso）與終結者迪亞茲（Edwin Díaz），隨後又交易走尼莫（Brandon Nimmo）與麥尼爾（Jeff McNeil）。

雖然這讓球隊在薪資空間上更具彈性，但同時也流失了球隊核心戰力，6大球迷最愛球星中，有4人已不在陣中；報導認為，過去在交易新秀方面相對保守的大都會，如今可能因球迷壓力而改變策略。

反觀洋基立場依舊強硬。球團不會在交易中付出超過自身評估價值的潛力資產，即便是在貝林傑（Cody Bellinger）等個案上，條件也僅可能微調選擇跳脫條款，核心報價不會動搖。