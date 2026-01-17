左投稀缺時代的關鍵拼圖　洋基交易補強魏瑟斯數據全面解析

▲魏瑟斯（Ryan Weathers）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基日前透過交易從邁阿密馬林魚換回左投魏瑟斯（Ryan Weathers），這筆補強不僅是為了填補王牌柯爾（Gerrit Cole）與羅登（Carlos Rodón）養傷期間的空缺，更被外界視為一筆具長期價值的關鍵投資。

魏瑟斯年紀輕、手臂條件出色，若能維持健康，有望在2026年成為洋基先發輪值中的重要一員，為原本就天賦滿滿的投手群再添高上限戰力。

根據Statcast的投手相似度分析，2025年與魏瑟斯球路配置最接近的3名投手，依序為盧薩多（Jesús Luzardo）、史庫柏（Tarik Skubal）與克羅謝（Garrett Crochet）；這3人皆是聯盟公認的頂級三振型左投，其中史庫柏與克羅謝更是上季美聯賽揚獎前二名。

魏瑟斯之所以能與這些強投並列，關鍵在於其球種組合；他擁有接近100英里的四縫線速球、銳利Sweeper以及80英里以上的變速球，球威與位移表現都達到聯盟高水準。

2025年球季，魏瑟斯在先發登板時平均四縫線速球球速達96.9英里，僅次於史庫柏（97.6英里），高居全聯盟左投先發第2名，也是少數能穩定投出95英里以上速球的左投之一。

同列名單的還包括盧薩多、克羅謝、弗里德（Max Fried）與史奈爾（Blake Snell）等知名投手；放眼整個大聯盟，強力左投依舊屬於稀缺資源，而洋基如今同時擁有魏瑟斯與弗里德，投手戰力配置相當亮眼。

除了火球速球，魏瑟斯的副球種同樣具備製造揮空的能力；他的Sweeper主要用來壓制左打者，球速約84英里，橫向位移超過10英吋；變速球則是對付右打者的決勝武器，球速約87英里，向相反方向下沉達13英吋。

數據顯示，2025年他的變速球揮空率高達41%、三振率30%，橫掃球揮空率39%、三振率35%，搭配高速速球形成完整且具威脅性的球種體系。

對志在重返世界大賽的洋基而言，魏瑟斯不只是過渡戰力，更可能是左右未來幾年先發輪值的重要拼圖。