壯壯、許孟哲熱血領軍　全球極限體能鋼鐵大賽倒數登場

▲壯壯示範壺鈴弓步走動作要領。（圖／TPF提供）

2025全球極限體能鋼鐵大賽進入最後倒數，台中市政府運動局於8日下午在草悟道舉辦「TPF快閃體驗活動」，邀請啦啦隊女神壯壯、全能藝人許孟哲及人氣營養師小麥領軍登場，帶領大家親身挑戰CrossFit訓練，現場氣氛熱烈，讓民眾近距離感受高強度功能性訓練的爆發力。

運動局長游志祥表示，CrossFit融合力量、速度、耐力，是全球最受歡迎的高強度運動之一，這次快閃活動不僅為TPF全球極限體能鋼鐵大賽揭開序幕，同時也展現台中作為「酷運動城市」的活力與潛力。活動現場規劃了「壺鈴弓步走」、「拋藥球挑戰」及「風扇腳踏車」三大關卡，由壯壯、許孟哲與小麥親自帶隊，吸引健身新手及體能高手一同參與，限時完成挑戰還能獲得限量好禮。

營養師小麥現場也分享，CrossFit訓練強調核心穩定與正確發力，循序漸進的運動方式有助於減少日常生活中的受傷風險。壯壯與許孟哲同樣報名本屆推廣組，並熱情邀請台中市民踴躍參加，一起感受極限運動的魅力。

TPF全球極限體能鋼鐵大賽獲美國CrossFit總部正式授權，將於12月12日至14日在台中市府廣場及新市政公園盛大舉行。這場賽事是台灣史上規模最大、獎金最高的體能競賽，總獎金突破新台幣百萬元，吸引超過10個國家頂尖選手參賽，包括俄羅斯冠軍Daria Baryshnikova、台灣男子第一朱宇森、女子第一洪寀睿同場競技，展現台灣選手的實力與專注。

除了主賽事，活動期間還有「亞洲綜合體能高峰論壇」及「台中國際運動健身博覽會」同步登場，邀請國內外專家及品牌齊聚台中，推出多元互動體驗，包含有氧健身、銀髮體適能、微醺瑜伽提斯及親子綜合體能等，讓各年齡層都能享受運動樂趣，打造全民運動嘉年華。

▲許孟哲下場與民眾PK挑戰。（圖／TPF提供）