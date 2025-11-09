金童失靈！唐西奇本季新低22分　湖人意外終止5連勝

記者杜奕君／綜合報導

近期強勢拿下5連勝佳績的NBA西區豪門勁旅洛杉磯湖人，9日在客場之旅踢到大鐵板，面對亞特蘭大老鷹之戰，「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）全場17投7中只拿到本季個人新低的22分，另有5籃板、11助攻，但對手老鷹火力兇猛，此戰團隊命中率高達51.1%，最終湖人就以102比122慘敗，5連勝意外告終。

近期靠著5連勝氣勢，排名一度衝上西區第2位的湖人，今日客場交手老鷹，即便「鷹王」楊恩（Trae Young）持續因傷高掛免戰牌，但老鷹開賽仍是火力全開，半場打完就手握68比54的雙位數領先。

下半場開打後，湖人整體攻勢依舊沒有起色，反觀老鷹則是多點開花，末節甚至領先超過30分，最終也以20分之差大勝贏球。

老鷹23歲長人蓋伊（Mouhamed Gueye）砍下21分、7籃板、7助攻、2抄截表現出色，里薩希（Zaccharie Risacher）貢獻19分，丹尼爾斯（Dyson Daniels）10分、8籃板、13助攻。

主場慘敗的湖人方面，唐西奇22分、5籃板、11助攻，柯奈特（Dalton Knecht）替補拿下14分已經是全隊次高表現。

▲湖人「籃球金童」唐西奇此戰僅拿下本季個人新低的22分。（圖／路透）