運動雲

>

金童失靈！唐西奇本季新低22分　湖人意外終止5連勝

記者杜奕君／綜合報導

近期強勢拿下5連勝佳績的NBA西區豪門勁旅洛杉磯湖人，9日在客場之旅踢到大鐵板，面對亞特蘭大老鷹之戰，「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）全場17投7中只拿到本季個人新低的22分，另有5籃板、11助攻，但對手老鷹火力兇猛，此戰團隊命中率高達51.1%，最終湖人就以102比122慘敗，5連勝意外告終。

近期靠著5連勝氣勢，排名一度衝上西區第2位的湖人，今日客場交手老鷹，即便「鷹王」楊恩（Trae Young）持續因傷高掛免戰牌，但老鷹開賽仍是火力全開，半場打完就手握68比54的雙位數領先。

下半場開打後，湖人整體攻勢依舊沒有起色，反觀老鷹則是多點開花，末節甚至領先超過30分，最終也以20分之差大勝贏球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老鷹23歲長人蓋伊（Mouhamed Gueye）砍下21分、7籃板、7助攻、2抄截表現出色，里薩希（Zaccharie Risacher）貢獻19分，丹尼爾斯（Dyson Daniels）10分、8籃板、13助攻。

主場慘敗的湖人方面，唐西奇22分、5籃板、11助攻，柯奈特（Dalton Knecht）替補拿下14分已經是全隊次高表現。

▲湖人「籃球金童」唐西奇此戰僅拿下本季個人新低的22分。（圖／路透）

▲湖人「籃球金童」唐西奇此戰僅拿下本季個人新低的22分。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人唐西奇金童老鷹Luka Doncic

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

捷報！邱品蒨奪生涯首冠　南韓羽球大師賽強勢封后

捷報！邱品蒨奪生涯首冠　南韓羽球大師賽強勢封后

宿敵也說讚！戴資穎退役　前球后馬琳：難以擊敗的對手

宿敵也說讚！戴資穎退役　前球后馬琳：難以擊敗的對手

壯壯、許孟哲熱血領軍　全球極限體能鋼鐵大賽倒數登場

壯壯、許孟哲熱血領軍　全球極限體能鋼鐵大賽倒數登場

中華隊奪U16女排亞錦賽　寫隊史最佳還晉級U17世錦賽

中華隊奪U16女排亞錦賽　寫隊史最佳還晉級U17世錦賽

苦吞2連敗的勇士有救了　「咖哩大神」柯瑞明戰溜馬有望復出

苦吞2連敗的勇士有救了　「咖哩大神」柯瑞明戰溜馬有望復出

夢想家一哥回來了！　蔣淯安找回進攻侵略性率隊2連勝

夢想家一哥回來了！　蔣淯安找回進攻侵略性率隊2連勝

快訊／特攻外線「大迷航」　夢想家強勢捍衛主場2連勝

快訊／特攻外線「大迷航」　夢想家強勢捍衛主場2連勝

「浮動票價制」收效！　攻城獅場邊席售票成長率達30％

「浮動票價制」收效！　攻城獅場邊席售票成長率達30％

太扯！「半獸人」來台只打1場就跑了　原因曝光是要重返歐洲職籃

太扯！「半獸人」來台只打1場就跑了　原因曝光是要重返歐洲職籃

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

快訊／傻眼！才在PLG職籃打1場　前NBA球星半獸人買斷合約離隊

【5兆男來了】黃仁勳被要求「國語致詞」！　感性說「沒台積電就沒輝達」

熱門新聞

MLB震撼內幕！哈波怒嗆曼佛瑞　遭高層恐嚇「人會被丟到溝裡」

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

高野圭佑加盟山羊兄弟！回憶兄弟歲月：在台一年是人生寶物

讀者回應

﻿

熱門新聞

1MLB震撼內幕！哈波怒嗆曼佛瑞

2黑豹旗／陽明領先休息室卻被爆違規

3美媒反駁「道奇是邪惡帝國」

4傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚

5兄弟開會檢討包含討論自由市場3人

最新新聞

1金賢姈號召挺雲豹　徐賢淑對高錦瑋印象深

2KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」

3金海莉、李今珠回顧首次台灣棒球應援

4李強喆談桃園球場露微妙笑容：要聽實話嗎？

5馬刺狐狸哥本季首秀　福克斯砍22分領勝

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎不辦退役儀式！計畫環島「品味台灣美」　戴爸：全力支持她

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【珠珠寶貝超親民】李珠珢韓國高尺上班途中停下來寵粉簽名合照❤

李珠珢現身韓國高尺巨蛋　上班路停步耐心替粉絲簽名合照

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

【這個收回帥到炸裂】婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

【員工急倒車逃命】巨大棕熊襲擊北海道牧場！　追車「一拳打凹引擎蓋」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

【5兆男來了】黃仁勳被要求「國語致詞」！　感性說「沒台積電就沒輝達」

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366