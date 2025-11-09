「狐狸哥」福克斯本季首秀就砍24分　馬刺2連勝站上西區第2位

記者杜奕君／綜合報導

開季戰績一路長紅的「黑衫軍」聖安東尼奧馬刺，9日又迎接明星控衛「狐狸哥」福克斯（De'Aaron Fox）傷癒歸隊本季首秀，此戰福克斯砍下全隊最高24分，加上「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）18分、18籃板、3阻攻，卡索（Stephon Castle）14分、14助攻，馬刺全隊8人得分達雙位數，最終126比119捍衛主場勝利。

福克斯上賽季透過交易轉戰馬刺，希望和溫班亞瑪組成全新雙人組，成為馬刺新世代領頭羊，但兩人上季都飽受傷勢困擾，溫班亞瑪因為血栓狀況，在明星賽後就提前報銷，福克斯則是受到手指及腿傷困擾，兩人上季合計僅共同出賽了5場。

本季溫班亞瑪健康回歸，開季率隊打出令人驚豔表現，馬刺戰績也在西區位居領先集團，不過福克斯直到今天才正式傷癒歸隊，在主場對上紐奧良鵜鶘之戰正式回歸。

此戰福克斯也展現聯盟明星控衛身手，雖然開賽手感有些生疏，但福克斯在次節命中本季首顆進球後，隨後在兩分半鐘內獨拿13分，強大的得分爆發力也帶領馬刺甩開鵜鶘糾纏，順利取得領先。

但鵜鶘墨菲3世（Trey Murphy III）此戰手感火燙，帶領球隊一路緊咬不放，不過決勝期福克斯又是三分球建功，最終幫助馬刺以7分之差主場贏球，也在本季個人首秀就帶隊拿下勝利。

福克斯全場14投9中，拿下全隊最高24分外帶3籃板、3助攻、2抄截，溫班亞瑪18分、18籃板、3阻攻，與福克斯同場先發上陣的卡索，此戰則有14分、4籃板，外帶追平生涯最高的14助攻。

輸球的鵜鶘方面，在威廉森（Zion Williamson）、普爾（Jordan Poole）兩大好手都高掛免戰牌情況下，墨菲3世22投15中狂砍41分外帶9籃板，新秀控衛費爾斯（Jeremiah Fears）也有18分、3籃板、3助攻、2抄截進帳，但鵜鶘輸球後2勝7敗仍在西區排名墊底。

▲馬刺「狐狸哥」福克斯本季首秀，就砍下24分幫助球隊2連勝。（圖／路透）