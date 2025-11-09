PLG選秀狀元生涯首戰「17投2中」　葉惟捷：還要繼續投

▲洋基工程「選秀狀元」葉惟捷職業生涯首戰17投2中，但他仍強調會繼續投。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

貴為本賽季PLG職籃選秀狀元，洋基工程備受期待的新秀好手葉惟捷，在職業生涯首戰慘遭「震撼教育」，在面對台北富邦勇士之戰，葉惟捷全場17投2中，其中三分球更是14投2中，全場拿下8分、2籃板、3助攻，洋基工程也以27分之差慘敗。但葉惟捷強調，「表現不如預期，我的出手選擇還能更好，但該投的球我還是會繼續投！」

洋基工程隊史成軍首場正式例行賽，即便上半場還能以1分領先對手勇士，但下半場開打後，洋基工程防線全面崩盤，遭勇士單場投進21顆三分球、轟下133分，雙雙改寫聯盟單場新高紀錄。

洋基主帥李逸驊賽後表示，「這樣的結果在預料之中，我們的球隊畢竟年輕，上半場能以1分領先我認為已經非常好。」

此戰洋基選秀狀元，身高195公分的射手葉惟捷全場攻下8分、2籃板、3助攻，但全場17次出手僅中2球，整體命中率僅有11.7%。

李逸驊強調，「葉惟捷各方面條件都很好，只可惜近期他連續扭到腳踝兩次，休息時間蠻長的，今天首戰比較累或是拉鋸的時候，他會比較急躁，還需要時間讓他磨練與成長，他未來絕對是可造之材。」

葉惟捷本人則表示，「今天我的出手選擇還能更好，該投的球我還是會完成它，即使它不進，但投籃的把握度我還要增強，我的個人狀況也還要調整，今天投不進，不會影響到我之後的比賽。」

▲洋基工程總教練李逸驊強調葉惟捷是可造之材。（圖／PLG職籃提供）