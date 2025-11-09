快訊／洋基成軍首戰慘敗　勇士「單場133分」破PLG單場新高

▲勇士「國民姐夫」吳永盛砍下14分、6籃板、3助攻幫助球隊奪勝。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／台北報導

昨日以36分之差在主場慘敗的台北富邦勇士，今（9）日背靠背在主場出賽，對手則是PLG職籃新軍洋基工程。兩隊上半場呈現拉鋸激戰，洋基甚至還以1分小幅領先。但勇士第3節投進9顆三分球，一波39比16猛攻拉開比分，末節勇士甚至一度手握31分領先優勢，最終勇士以133比106大勝，勇士單場投進21顆三分球、砍下133分，都寫下PLG職籃史上新紀錄。

此戰開賽洋基工程就靠內線支柱庫薩斯首開紀錄，進帳隊史頭兩分，隨後洋基更靠著阿拉薩內線不斷肆虐，但勇士也有洋將哥倫特單節11分進帳，兩隊首節上演進攻大戰情況下，勇士以33比31小幅領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次節洋基輪到「矮腳虎」洋將傑克森發威，加上外籍生馬克斯也有所建樹，不過勇士也靠「國民姐夫」吳永盛單節8分穩住場面，不過半場打完洋基工程反以60比59超前。

▲「最強外籍生」莫巴耶此戰也貢獻18分、9籃板、5助攻。（圖／勇士提供）

下半場開打後，勇士團隊外線火力全面展開，團隊單節三分球16投9中的凶猛火力，一舉將領先擴大超過20分之多。

末節勇士持續轟炸，領先持續擴大來到28分之多，反觀洋基則是下半場團隊攻勢集體「斷電」，前3節再度坐足板凳的勇士國手長人曾祥鈞，也終於在末節獲得上場機會，勇士在陳又瑋三分球命中、莫巴耶兩罰俱中後，領先來到31分之多，最終勇士也單場狂轟133分打破聯盟單場最高得分紀錄。

勇士此戰6人得分達雙位數，以哥倫特29分、11籃板最佳，柏萊特20分、7籃板，莫巴耶18分、9籃板、5助攻，吳永盛14分、6籃板、3助攻。

洋基工程隊史成軍首戰，就以27分之差慘敗，全場以傑克森18分、7籃板、5助攻最佳，阿拉薩15分、8籃板，庫薩斯12分，本季選秀狀元葉惟捷則有8分進帳。

▲古德溫全場有16分、5籃板、6助攻貢獻。（圖／勇士提供）