運動雲

>

快訊／洋基成軍首戰慘敗　勇士「單場133分」破PLG單場新高

▲勇士吳永盛、古德溫、莫巴耶、哥倫特、吳永仁。（圖／勇士提供）

▲勇士「國民姐夫」吳永盛砍下14分、6籃板、3助攻幫助球隊奪勝。（圖／勇士提供）

記者杜奕君／台北報導

昨日以36分之差在主場慘敗的台北富邦勇士，今（9）日背靠背在主場出賽，對手則是PLG職籃新軍洋基工程。兩隊上半場呈現拉鋸激戰，洋基甚至還以1分小幅領先。但勇士第3節投進9顆三分球，一波39比16猛攻拉開比分，末節勇士甚至一度手握31分領先優勢，最終勇士以133比106大勝，勇士單場投進21顆三分球、砍下133分，都寫下PLG職籃史上新紀錄。

此戰開賽洋基工程就靠內線支柱庫薩斯首開紀錄，進帳隊史頭兩分，隨後洋基更靠著阿拉薩內線不斷肆虐，但勇士也有洋將哥倫特單節11分進帳，兩隊首節上演進攻大戰情況下，勇士以33比31小幅領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次節洋基輪到「矮腳虎」洋將傑克森發威，加上外籍生馬克斯也有所建樹，不過勇士也靠「國民姐夫」吳永盛單節8分穩住場面，不過半場打完洋基工程反以60比59超前。

▲勇士吳永盛、古德溫、莫巴耶、哥倫特、吳永仁。（圖／勇士提供）

▲「最強外籍生」莫巴耶此戰也貢獻18分、9籃板、5助攻。（圖／勇士提供）

下半場開打後，勇士團隊外線火力全面展開，團隊單節三分球16投9中的凶猛火力，一舉將領先擴大超過20分之多。

末節勇士持續轟炸，領先持續擴大來到28分之多，反觀洋基則是下半場團隊攻勢集體「斷電」，前3節再度坐足板凳的勇士國手長人曾祥鈞，也終於在末節獲得上場機會，勇士在陳又瑋三分球命中、莫巴耶兩罰俱中後，領先來到31分之多，最終勇士也單場狂轟133分打破聯盟單場最高得分紀錄。

勇士此戰6人得分達雙位數，以哥倫特29分、11籃板最佳，柏萊特20分、7籃板，莫巴耶18分、9籃板、5助攻，吳永盛14分、6籃板、3助攻。

洋基工程隊史成軍首戰，就以27分之差慘敗，全場以傑克森18分、7籃板、5助攻最佳，阿拉薩15分、8籃板，庫薩斯12分，本季選秀狀元葉惟捷則有8分進帳。

▲勇士吳永盛、古德溫、莫巴耶、哥倫特、吳永仁。（圖／勇士提供）

▲古德溫全場有16分、5籃板、6助攻貢獻。（圖／勇士提供）

關鍵字： PLG洋基庫薩斯葉惟捷阿拉薩勇士吳永盛古德溫台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

桑尼轟36分加李愷諺26分、10助攻　國王贏球讓海神吞5連敗

桑尼轟36分加李愷諺26分、10助攻　國王贏球讓海神吞5連敗

「核彈芭比」金賢姈號召挺雲豹　徐賢淑對高錦瑋印象深刻

「核彈芭比」金賢姈號召挺雲豹　徐賢淑對高錦瑋印象深刻

「狐狸哥」福克斯本季首秀就砍24分　馬刺2連勝站上西區第2位

「狐狸哥」福克斯本季首秀就砍24分　馬刺2連勝站上西區第2位

力挺運動永續　富邦金控以自願性碳權支持田中馬拉松

力挺運動永續　富邦金控以自願性碳權支持田中馬拉松

金童失靈！唐西奇本季新低22分　湖人意外終止5連勝

金童失靈！唐西奇本季新低22分　湖人意外終止5連勝

捷報！邱品蒨奪生涯首冠　南韓羽球大師賽強勢封后

捷報！邱品蒨奪生涯首冠　南韓羽球大師賽強勢封后

宿敵也說讚！戴資穎退役　前球后馬琳：難以擊敗的對手

宿敵也說讚！戴資穎退役　前球后馬琳：難以擊敗的對手

壯壯、許孟哲熱血領軍　全球極限體能鋼鐵大賽倒數登場

壯壯、許孟哲熱血領軍　全球極限體能鋼鐵大賽倒數登場

中華隊奪U16女排亞錦賽　寫隊史最佳還晉級U17世錦賽

中華隊奪U16女排亞錦賽　寫隊史最佳還晉級U17世錦賽

苦吞2連敗的勇士有救了　「咖哩大神」柯瑞明戰溜馬有望復出

苦吞2連敗的勇士有救了　「咖哩大神」柯瑞明戰溜馬有望復出

明年會續約？李多慧賣關子 承諾：會繼續在台灣工作

熱門新聞

快訊／樂天桃猿剛拿總冠軍拋震撼彈　古久保健二卸下一軍總教練

MLB震撼內幕！哈波怒嗆曼佛瑞　遭高層恐嚇「人會被丟到溝裡」

黑豹旗／陽明領先卻爆休息室違規遭沒收比賽　大會判平鎮晉級

傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚　擁抱對手、幫撿球拍暖哭

反駁「道奇是邪惡帝國」　美媒點名真兇：他們才在毀掉棒球

兄弟檢討會觸及自由市場3人議題　平野惠一曝台灣大賽結束就啟動

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／古久保健二卸下一軍總教練

2MLB震撼內幕！哈波怒嗆曼佛瑞

3黑豹旗／陽明領先休息室卻被爆違規

4傳奇永遠閃耀！BWF致敬戴資穎配樂催淚

5美媒反駁「道奇是邪惡帝國」

最新新聞

1洋基首秀慘敗　勇士破紀錄拿133分奪勝

2快訊／古久保健二卸下一軍總教練

3劉子杰開轟自我介紹奪MVP　腰傷轉外野盼明年上一軍

4何品室融3安猛打賽後被韓將搭話

5李愷諺26分10助攻　賞海神5連敗

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎不辦退役儀式！計畫環島「品味台灣美」　戴爸：全力支持她

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【珠珠寶貝超親民】李珠珢韓國高尺上班途中停下來寵粉簽名合照❤

李珠珢現身韓國高尺巨蛋　上班路停步耐心替粉絲簽名合照

羅東高中5局扣倒楠梓奪關鍵勝　高二甜美女球經化身球隊最佳應援

【這個收回帥到炸裂】婚禮主持人拋彩帶　天女散花瞬間秒收回

【員工急倒車逃命】巨大棕熊襲擊北海道牧場！　追車「一拳打凹引擎蓋」

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

【5兆男來了】黃仁勳被要求「國語致詞」！　感性說「沒台積電就沒輝達」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366