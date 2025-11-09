桑尼轟36分加李愷諺26分、10助攻　國王贏球讓海神吞5連敗

▲國王李愷諺拿下26分、5籃板、10助攻，終於幫助球隊終止連敗。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

近況同樣低迷，賽前都處於4連敗的新北國王、高雄全家海神9日對壘，作客的海神此戰又僅有雙洋將應戰，反觀國王除了桑尼狂砍本季個人新高36分外帶8籃板、4助攻，加上「飆風玫瑰」李愷諺26分、5籃板、10助攻、2抄截攜手合作下，國王末節甩開海神糾纏，最終111比94力退海神，也賞給對手本季最長5連敗。

此戰上半場雙方一度呈現拉鋸，但國王仍在主場取得53比48的半場小幅領先。第3節海神靠著「海瓏王」胡瓏貿領軍追分，一度扳平戰局，所幸國王3節打完仍以5分超前。

[廣告]請繼續往下閱讀...

末節國王由此戰手感最為火燙的桑尼、李愷諺接連飆分，決勝時刻一波15比2攻勢就此奠定勝果，最終國王就在主場以17分之差大勝，也終止近期一波4連敗，至於人手短缺的海神則是苦吞本季最長5連敗。

此役國王全隊五人得分上雙，除桑尼、李愷諺外，簡祐哲外線命中5球拿下18分，尚迪貢獻12分、12籃板、傑登也有10分、12籃板進帳。

▲桑尼此戰狂砍36分，成為國王贏球頭號功臣。（圖／TPBL職籃提供）

桑尼提到，「這場勝利來自全隊的努力，不論先發或板凳球員都帶來滿滿能量。」李愷諺則說，「自己與JJ（簡祐哲）多年搭檔，對彼此習慣非常熟悉，他今天的出手很果決，展現射手風範，我也盡量幫他創造機會，很開心他能把握住。」

苦吞5連敗的海神方面，胡瓏貿雖然一度遭到撞傷，仍奮勇拿下全隊最高20分，凱帝17分、14籃板，射手于煥亞則有15分進帳。

于煥亞表示，「此役仍舊老問題，不外乎失誤、進攻籃板，進攻端也遭對方壓迫不順，當然今天還是有好的地方，繼續改進。」

海神總教練費雪則說，「前30分鐘內容還不錯，但一場比賽是48分鐘。回去改進修正，並等團隊傷兵健康歸隊。」



▲海神持續低迷近況，苦吞本季最長5連敗。（圖／TPBL職籃提供）

