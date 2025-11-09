國民姐夫變身「狀況哥」　吳永盛扛先發要守到對手洋將覺得煩

▲富邦勇士拿下本季首勝，「狀況哥」吳永盛表現出色。（圖／PLG職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

台北富邦勇士經歷昨日主場36分慘敗後，9日迅速調整，在面對洋基工程之戰，團隊單場投進21顆三分球、單場轟下133分都寫下聯盟新高紀錄。其中，此戰被賦予先發重任，負責看守洋基主控洋將傑克森重任的吳永盛，不僅防守端表現出色，全場更攻下14分、6籃板、3助攻成為贏球功臣，賽後總教練吳永仁更透露球隊幫吳永盛取了「狀況哥」的新綽號，直言他的狀態相當火燙。

在昨天以36分慘敗給台南台鋼獵鷹，寫下本季「和平館慘案」後，勇士今日面對聯盟新軍洋基工程，在下半場團隊火力徹底爆發，最終以27分之差贏球，終於拿下本賽季首勝。

其中，國民姐夫吳永盛更在今日被賦予先發重任，在勇士祭出「1盯4區域」（Box one）戰術時，扛起看守洋基工程主力控衛傑克森的重任。

吳永盛表示，「今天早上被告知要先發，也給自己很多心理建設，這樣的角色我並不陌生，從在美國念大學時期，到中國CBA聯賽，甚至是之前的ABL聯賽，我都很常扮演這樣的角色，傑克森當然不好守，但我要做的就是讓他看到我就『覺得很煩！』，也因為很了解教練給我的定位，一切就是平常心去做。」

勇士主帥吳永仁則透露，「吳永盛可以百分之百專注在防守上，我們現在叫他「狀況哥」，是助理教練成力煥取的，因為近期他的外線狀況很好，也能承擔我們賦予他的責任，今天覺得他狀況最好，所以讓他先發，此戰他也確實做得很好。」

▲吳永盛此戰扛起防守洋基工程主控傑克森重任。（圖／PLG職籃提供）