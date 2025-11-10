志氣比男球員還高　溪口國小「獵魔女團」出征U19籃球聯盟

▲溪口國小出動「獵魔女團」組合，挑戰男選手 。（圖／U19籃球聯盟提供）

記者杜奕君／綜合報導

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，9日在台北市北安國中舉行U12福康盃組賽事，溪口國小以全女籃先發陣容出戰五華國小，儘管最終以13比80落敗，教練鄧安明勇於啟用「獵魔女團」挑戰男選手，為賽事增添新亮點。

比賽一開始，溪口國小派出蘇語琋、陳妍蓉、曾品瑄、林璽悅與高凱暄五位女籃選手先發，開局雖遭對手打出23比0的攻勢，直到第一節結束前，簡亘妤才命中壓哨球，為球隊打破得分荒。全場女籃選手與男球員輪流上陣，第3節再度以全女陣容應戰，第4節則交由男隊員負責。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄧安明表示，溪口國小女籃近年表現不俗，但因主力畢業，目前隊上以新進五年級生為主，雖然身材條件不錯，技術與經驗尚待磨練，希望藉由U19聯賽讓女籃成員成長。

他也提到，雖然U19聯盟目前沒有女子組，但溪口國小敢於全女陣容出戰，源於女籃隊員報名意願高，「這個比賽都是假日打，我讓學生自由報名，結果女籃有9位，意願還比男生高，我本來期望是男女各半的。」

球隊交流氣氛融洽，鄧安明認為女籃與男籃經常對練，女選手在與男生對抗時常有意外表現，「反而她們跟男生打球的時候，會做出令我出乎意料的動作，就讓她們在沒有戰績壓力的地方多嘗試、多吸收經驗。」

六年級球員簡亘妤是今日球隊首位得分者，去年才加入女籃，受到家人支持，籃球與課業兼顧。身高163公分的曾品瑄則在本場抓下5個籃板，雖然投籃未能得分，但在禁區展現威脅力，國小二年級開始打球的她笑說：「出去比賽的時候可以不用上課。」

儘管比分懸殊，五華國小展現運動家精神，陳德翌拿下12分、3助攻、4抄截，張勝彥、趙翊皓分別攻進12分與10分，李丞恩則貢獻7分、6助攻，球隊目前分組取得4連勝，保持不敗。