曾單日狂賣150萬周邊　三上悠亞加盟夢想家6場應援場次成最高機密

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃福爾摩沙夢想家10日宣布，日本人氣性感女神三上悠亞正式加盟球團專屬啦啦隊「Formosa Sexy」，成為專屬啦啦隊成員之一，消息一出迅速引爆球迷及粉絲熱議，人氣不亞於「韓籍三本柱」。去年就曾以一日限定模式加入夢想家應援，當時三上悠亞就曾締造單日狂銷150萬台幣周邊商品熱潮，此次三上悠亞將來台進行6場主場應援，詳細場次球團也列為最高機密仍在安排中。

▲夢想家三上悠亞、馬建豪。（圖／TPBL職籃提供）

▲日本女神三上悠亞降臨台灣職籃，正式成為夢想家啦啦隊成員。（圖／TPBL職籃資料照）

出身日本偶像團體的三上悠亞，後續因為投入日本成人影視產業，成為全亞洲知名性感女神代表，隨後更跨足各種領域，包括歌手、模特兒以及時尚產業，人氣指數至今仍居高不下。

事實上，早在去年夢想家球團就曾邀請三上悠亞成為一日限定啦啦隊員，當時就在夢想家主場引發轟動，球團也推出一系列三上悠亞相關聯名商品，種類包括抱枕、T恤、應援毛巾、帽TEE、後背包與零錢包，在當時單日就寫下新台幣150萬元銷售額，展現女神超高人氣。

此次三上悠亞正式成為夢想家啦啦隊成員，事實上早在球季開打前，就傳出雙方可能再次合作，且三上悠亞將會加入球隊，以常駐方式為夢想家應援。

根據稍早球團公布資訊，三上悠亞將會在本季其中「6場」主場賽事為球隊應援，球團在接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「目前相關場次仍在安排中，更多資訊請繼續鎖定官方社群！」

按照目前例行賽賽程，夢想家後續包括11月22日、11月23日、12月27日、12月28日，以及明年開始的1月17日、1月18日、1月31日、2月1日、3月14日、3月15日、3月25日、3月27日、4月18日、4月19日進行主場賽事，而這剩餘14場主場例行賽中，將有6場比賽確定會有三上悠亞到場進行應援。

▲日本女神三上悠亞降臨台灣職籃，為夢想家主場應援。（圖／TPBL職籃提供）

▲上賽季三上悠亞以限定方式來台應援，當時她的周邊商品就單日賣出150萬元。（圖／TPBL職籃資料照）

關鍵字： 三上悠亞應援場次夢想家PLG台籃啦啦隊Formosa Sexy

