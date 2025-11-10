職籃罕見！洋基「打1天休40天」　李逸驊：練基本動作、打友誼賽

▲洋基工程阿拉薩首戰抓下8籃板，已經是全隊最高。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／台北報導

PLG職籃新軍洋基工程，昨（9日）迎接隊史成軍後首場正式例行賽，雖然上半場一度以1分領先對手台北富邦勇士，但最終仍以106比133慘敗。不過洋基工程下一戰要等到12月20日才會進行，這「打1休40」的罕見賽程該如何應對，總教練李逸驊透露，「接下來仍會訓練球員基本動作，也希望多找球隊打友誼賽，從實戰中累積經驗。」

本季正式成軍投入PLG職籃，並承諾至少打5年的洋基工程，昨日迎來隊史首場例行賽，在客場交手勇士之戰，雖然上半場以1分領先，但第3節防守端徹底崩盤，全場讓勇士投進21顆三分球、單場轟下133分都改寫聯盟單場新高紀錄，最終洋基工程也以27分之差敗北。

▲洋基工程面臨「打1休40」的奇特賽程。（圖／PLG提供）

不過由於PLG職籃配合中華男籃世界盃男籃亞洲區資格賽相關集訓，「窗口期」全面停賽，自昨日比賽結束後，直到12月11日才會再有比賽。其中洋基工程更是要等到12月20日，才將進行本季第2戰，形同「打1休40」的超罕見賽程。

對此，洋基工程主帥李逸驊也有應對之道，他在被問到接下來這40天將進行何等集訓及強化準備時表示，「首先，年輕球員還是多練習基本動作，另外就是多找球隊實戰，如果沒有比賽經驗，光靠練習蠻難的，隊友之間的防守強度也出不來，因此會利用窗口期，多找球隊來打友誼賽。」

洋基工程首戰暴露最大問題，仍是籃板球掌控度嚴重不足，全場籃板數以33比54大幅落後給對手勇士，二波得分也以4比20輸給對手，顯示團隊在籃板爭搶能力及意識上，都明顯不及格。

此戰洋基工程以外籍生阿拉薩抓下8籃板最高，另外則是身高「號稱」173公分的傑克森抓下7籃板，身高216公分的巨塔庫薩斯，全場僅有12分、4籃板、3助攻貢獻，在快速球風主導下，庫薩斯的移動能力能否配合上團隊節奏，將視後續賽程一大考驗。

▲庫薩斯與洋基工程的球風配合程度仍需再適應。（圖／PLG提供）