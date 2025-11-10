運動雲

灰狼狂轟本季新高「144分」　蟻人艾德華茲領軍2連勝

記者杜奕君／綜合報導

「蟻人」有夠火燙！明尼蘇達灰狼當家球星艾德華茲（Anthony Edwards）10日在作客踢館沙加緬度國王之戰，繳出全場最高26分、4籃板、5助攻，加上團隊7人得分達雙位數的優勢火力帶動下，最終灰狼以144比117大勝國王，灰狼收下近期2連勝。

近期外線手感相當火燙的艾德華茲，今日交手國王雖然前5投全數落空，但隨後一次強勢「4分打」開始找到手感，上半場蟻人依舊大演飆分秀，第2節個人就獨攬16分，也幫助狼群半場打完取得71比54的大幅領先。

下半場開打後，灰狼一度領先來到28分之多，2、3節團隊都分別轟下40分情況下，比分迅速拉開，最終灰狼就以優勢火力砍下本季團隊單場新高的144分，並以27分之差痛宰地主國王。

近兩戰三分球23投12中，外線火力兇猛的艾德華茲此戰砍下26分、4籃板、5助攻，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）以8成命中率貢獻21分、5籃板、2阻攻，戈貝爾（Rudy Gobert）19分、12籃板、5阻攻，藍道（Julius Randle）也有19分、6籃板、4助攻。

主場慘敗的國王則是吞下2連敗，此戰以拉文（Zach LaVine）砍下並列全場最高的26分最佳，迪羅臣（DeMar DeRozan）22分，薩波尼斯（Domantas Sabonis）則有20分、13籃板。

▲「蟻人」艾德華茲率隊單場狂砍144分，灰狼快意2連勝。（圖／路透）

