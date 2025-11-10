2025東京聽奧中華隊出擊　蕭美琴親自授旗

運動雲

▲蕭美琴副總統出席「2025年東京第25屆達福林匹克運動會」代表團授旗典禮、我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會代表團林昭穎團長，自蕭美琴副總統手中受領、2025年東京第25屆達福林匹克運動會授旗典禮全體合影。（圖／運動部提供）

▲蕭美琴副總統出席「2025年東京第25屆達福林匹克運動會」代表團授旗典禮。（圖／運動部提供）

記者杜奕君／綜合報導

2025年第25屆東京夏季達福林匹克運動會（TOKYO 2025 25Th Summer Deaflympics, 簡稱東京聽奧）將於11月15日至26日在日本東京舉行，運動部今(10)日舉行我國代表團授旗典禮，選手、教練及隊職員齊聚一堂，蕭美琴副總統親自到場授旗，並致贈加菜金20萬元，期勉代表隊在長時間的備戰之後，能以最好的狀態站上國際舞臺，為自己及國家爭取最高榮耀。

蕭美琴表示，賴清德總統上任以來，將推動運動平權和無障礙社會列為政策重點，政府將打造更友善、更包容的運動環境，而運動部於今年9月9日成立，並特別設置適應運動司，以「終身參與、專業支持、制度創新」為目標，積極的投入資源，希望讓每一位有才華的運動員，都能站上競技舞台展現實力。

▲我國參加2025年東京第25屆達福林匹克運動會代表團林昭穎團長自蕭美琴副總統手中受領。（圖／運動部提供）

蕭美琴指出，聽奧不僅是運動競技的舞台，更是展現毅力、勇氣與人權精神的重要國際場合。選手們不僅是優秀的運動員，更以堅毅不屈、勇敢追夢及彼此扶持的精神，詮釋最美麗的臺灣精神。政府此次同步提高獎金與獲獎名額，這不僅是對選手努力的肯定，更是最好的鼓勵。

最後，蕭美琴向所有教練、職員、家人及幕後支持的夥伴表達最深的謝意，感謝大家的陪伴與付出，讓選手能夠無所畏懼、勇敢前行，並祝福我國代表團在東京一切順利，帶著信心與最好的表現出征，也期盼能以亮眼的成績與國人的祝福凱旋歸國。

運動部表示，我國代表隊自去年即展開備戰計畫，本屆遴選11個競賽種類，計76位選手與20位教練參賽。代表團特別加強選手照顧與服務，並與馬偕醫院合作組成醫療團隊，邀請5位醫師與1位心理諮商師隨團，此外，臺北市立大學也遴派8名經驗豐富的運動防護員及3位物理治療師隨隊服務，加上手語翻譯員及後勤團隊等，代表團總人數達150人，是自2009年於臺北市主辦聽奧賽會以來的最大規模。

我國參加本屆賽會力求突破上屆3金、13銀、14銅佳績，代表團陣容匯集當前實力最佳的運動好手，包括前屆賽會斬獲1金、1銅的世界聽障女子100公尺跨欄紀錄保持人許樂，本屆賽事將捍衛聽奧金牌寶座；上屆獲1金、2銀的網球選手林家文，本屆繼續擔綱大任，將在個人單打與混合雙打項目力爭奪牌佳績。

至於代表團歷屆以來的獎牌庫保齡球隊，本次由上屆奪金，經驗豐富默契十足的謝盛福與陳建豪領軍，預料將持續有水準以上的表現。各代表隊集訓期間狀態穩定氣勢高昂，預期選手們一定會有精彩的表現。

我國2025東京聽奧代表團將於11月13日起陸續前往東京，代表團所有選手及教練將搭乘商務艙，力求在行程中享有最舒適的休息品質，選手教練們眾志成城，期待發揮台灣精神，為自己、為國人、為國家爭取最高榮譽，也邀請國人一同為台灣英雄喝采。

▲2025年東京第25屆達福林匹克運動會授旗典禮全體合影。（圖／運動部提供）

