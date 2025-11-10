運動雲

快訊／5連敗海神宣布簽烏克蘭國手布里茲克　詹姆斯確定離隊

▲海神簽下烏克蘭國手布里茲克。（圖／高雄全家海神提供）

▲海神簽下烏克蘭國手布里茲克。（圖／高雄全家海神提供）

記者杜奕君／綜合報導

綜合考量腳踝傷勢及整體訓練狀態，高雄全家海神10日晚間宣布與詹姆斯達成離隊共識，並在今日宣布簽下30歲的烏克蘭國手布里茲克（Bogdan Bliznyuk）。布里茲克身高198公分，曾拼戰過以色列、法國、立陶宛聯賽，並擁有6年烏克蘭國家隊經驗。布里茲克說，「感謝有這個機會，非常期待成為球隊的一份子，我會盡我所能幫助球隊邁向成功之路，等不及與大家見面！」

布里茲克出身烏克蘭，7歲搬至美國，大學時期效力東華盛頓大學（Eastern Washington University）曾改寫大天空聯盟（Big Sky Conference）歷史總得分王紀錄，目前仍高居聯盟歷史總得分第四位。

24-25賽季布里茲克效力立陶宛聯賽約納瓦隊（BC Jonava），繳出場均14.8分、5.5籃板、2.3助攻，並有5成2的三分球命中率。2025年歐錦賽資格賽代表烏克蘭出賽4場，場均9分、4.5籃板、4助攻、1.3抄截的表現。

擁有多年歐洲聯賽經驗，布里茲克指出不同國家籃球風格皆有獨到之處，但核心不外乎團隊導向與肢體碰撞，「這是我初次來到亞洲打球，球風定會有所不同，但核心不變。當然到新球隊會需要適應期，試著融入體系，了解教練團、隊友，也藉由影片對球隊體系有初步認識，幫助我更快適應球隊。」

布里茲克也分享自己是好勝心強且痛恨輸球的人，「正因為如此，踏上球場我就會盡我所能，幫助球隊贏球。」
 

