金童唐西奇狂轟38分捕黃蜂　湖人近7戰強勢奪6勝

記者杜奕君／綜合報導

近況火燙的洛杉磯湖人，11日作客挑戰夏洛特黃蜂，「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）延續火燙手感，全場28投14中砍下38分、6籃板、7助攻，加上「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）傷癒復出也貢獻24分、5籃板、7助攻外帶2抄截，幫助湖人以121比111成功捕獵黃蜂，近7戰狂取6勝。

此戰紫金軍團踢館黃蜂主場，開賽兩隊就打出高比分進攻大戰，黃蜂雖然當家球星「球3弟」博爾（LaMelo Ball）持續因傷無法上陣，但主力鋒線布里吉斯（Miles Bridges）開賽就領軍打出40比36領先優勢。而湖人靠著唐西奇加上里夫斯率隊出擊，次節順利逆轉以65比63超前。

但下半場開打後，湖人靠著八村壘第3節砍進3顆三分彈獨拿13分帶動下，單節打出31比15猛烈攻勢，一舉將領先擴大來到雙位數。

末節黃蜂雖然努力縮小比分差距，但湖人王牌唐西奇此時開始發威，遠投近切無往不利，此戰甚至有切入強勢爆扣的美技演出，在他以5成命中率砍下38分帶動下，最終湖人就以10分之差勝出。

此戰湖人先發5人全數得分上雙，唐西奇砍下全場最高38分外帶6籃板、7助攻，里夫斯24分、5籃板、7助攻外帶2抄截，八村壘則有21分進帳。

輸球苦吞3連敗的黃蜂方面，布里吉斯19投11中拿到34分、8籃板、5助攻，本季開打前以首輪第4順位選進的新秀射手庫尼普爾（Kon Knueppel）貢獻19分、10籃板、9助攻，差點完成職業生涯首次大三元表現。

▲湖人金童唐西奇狂轟38分，率隊擊敗黃蜂拿下近7戰內第6勝。（圖／路透）

▲湖人金童唐西奇狂轟38分，率隊擊敗黃蜂拿下近7戰內第6勝。（圖／路透）

關鍵字： NBA湖人唐西奇金童黃蜂Luka Doncic

