小拳石的逆襲！　魔術班恩神扯後仰三分絕殺撂倒拓荒者

本季轉戰奧蘭多魔術，被視為球隊挑戰東區王座有力補強的雙能衛射手班恩（Desmond Bane）11日主場迎戰波特蘭拓荒者，在雙方平手情況下，完成一記不可思議的後仰三分球絕殺，讓魔術在主場以115比112氣走拓荒者，開季前5戰僅拿1勝後，近6戰勇奪4勝，團隊整體狀態逐漸步上軌道。

▲班恩不可思議後仰三分絕殺，幫助魔術在主場險勝拓荒者。（圖／路透）

季前被視為本賽季爭奪東冠熱門勁旅的魔術，開季整體表現卻有些欲振乏力，一度苦吞4連敗。所幸近期魔術狀態逐漸提升，今日主場迎戰拓荒者，魔術開賽就在球隊少主班凱羅（Paolo Banchero）領軍下，一路取得領先，3節打完以11分之差壓制對手拓荒者。

但拓荒者末節展開激烈反撲，夏普（Shaedon Sharpe）與阿維迪亞（Deni Avdija）聯手猛烈追分，終場前10.6秒葛蘭特（Jerami Grant）一次精彩空中接力爆扣還製造班凱羅犯規，葛蘭特完成3分打後，拓荒者反以2分超前。

所幸隨後班凱羅也在終場前5秒強勢切入追平比分，但他的加罰卻意外失手，錯過領先大好機會。所幸班凱羅在終場前1.9秒成功抄截，又讓魔術喊出暫停部署最後一擊。

隨後魔術成功製造機會，讓班恩在右側弧頂以高難度後仰跳投飆進致勝絕殺三分彈，班恩進球當下，魔術全隊衝進場內大肆慶賀，享受這場不可思議的主場勝利。

此戰魔術4人得分打雙位數，以班凱羅的28分、9籃板最佳，致勝英雄班恩則有22分、7助攻貢獻，全場三分球6投僅1中，但就是那記價值連城的絕殺致勝三分彈。

飲恨輸球的拓荒者則吞下2連敗，此戰球隊以夏普拿下31分最高，阿維迪亞27分、5籃板、5助攻。

▲班恩絕殺進球後，魔術團隊開心慶賀。（圖／路透）