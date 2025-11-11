快訊／新北國王代理主帥出爐！　「藤真胖」洪志善暫代總教練

▲新北國王老將控衛洪志善將臨危受命，暫代總教練大位。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

開季7戰僅打出3勝4敗，聯盟排名第5位的新北國王，11日終於大動作開鍘，宣布總教練約翰（John Patrick）及助理教練馬賽爾（Lars Masell）下台離隊。而暫代國王主帥兵符人選也正式出爐，將由現年40歲的老牌控衛洪志善，以代理總教練身分帶兵督軍。

過去兩季分別在PLG、TPBL職籃奪冠，本季開打前喊出挑戰「3連冠」大業的國王，季前找來曾在日本職籃B.League千葉噴射機擔任總教練的約翰出任球隊新任主帥。

不過開季至今國王僅打出3勝4敗，場均得分雖然有101.4分，但場均失分也高達102分，防守端表現不佳，加上約翰全新體系讓團隊既有化學效應面臨重整，導致國王戰力大幅下滑。

國王日前雖然在主場擊敗海神順利止敗，但約翰帶兵狀況也讓球隊管理層決定大刀闊斧撤換主帥，而繼任人選也正式浮上檯面，正是目前40歲的球隊老將控衛洪志善。

洪志善將以代理總教練身分登場，這位昔日中華隊「黃金世代」成員，本季仍有3場出賽紀錄，場均可貢獻5分、1.3籃板、1.3助攻，現階段也將搖身一變成為「藤真胖」，扛起球隊代理主帥重任。

國王球團表示，洪志善自加盟國王以來，便以「Player Coach」的角色投入團隊，不僅在場上以經驗引導年輕球員，更在訓練與戰術討論中積極協助教練團，扮演溝通與執行的重要橋樑。

洪志善曾任中華隊教練團及陽明國、高中教練，累積豐富的臨場與領導經驗。他對國王球隊體系與球員特質皆相當了解，且深受球員信任與支持，是目前最適合接掌兵符的人選。

另因配合聯盟規章與註冊名單調整時程，本週三主場對上福爾摩沙夢想家的賽事，將由助理教練湯瑪士（Thomas Wisman）暫掛代理總教練一場，待相關程序完成後，洪志善將正式以代理總教練身份帶領球隊出賽。