運動雲

>

堅持信念逆轉勝　陳之敏2025聲寶女子公開賽奪冠

▲由台新銀行贊助的高球選手陳之敏，於上周2025聲寶女子公開賽奪冠。（圖／台新育樂提供）

▲由台新銀行贊助的高球選手陳之敏，於上周2025聲寶女子公開賽奪冠。（圖／台新育樂提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

台灣高球好手陳之敏在2025聲寶女子公開賽大放異彩，靠著三回合68、72、71桿，總計211桿、低於標準桿5桿的佳績，成功拿下冠軍，讓勝利留在台灣。這是她繼2020年台巡賽後再度問鼎冠軍，陳之敏坦言，「這個冠軍得來不易。」她也分享，這座獎盃是自己歷經傷痛與低潮、始終堅持信念後的美好回報。

回顧過去幾年，陳之敏在2021至2022年曾因手腕骨裂休養一年半，復健過程艱辛，甚至一度對擊球失去信心。她透露，當時一號木桿幾乎無法出手，但也因此學會如何面對壓力和挫折。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我知道自己有能力，只要不放棄、持續努力，終會有收穫。」本屆賽事最後一回合，她雖遇推桿狀況不佳，仍穩住節奏，最終以71桿收尾，並在關鍵時刻抓下博蒂，確定冠軍落袋。陳之敏回憶，「推進最後一桿、看到大家拿著水準備潑我時，我才真的意識到自己做到了。」

這次奪冠不僅讓陳之敏重拾信心，也更加堅定她繼續前行的決心。她感謝台新銀行一直以來的支持，表示身為台新球員感到幸福。

台新新光金控自2011年起積極推動女子高爾夫運動，長期陪伴新生代選手成長，包括黃亭瑄、錢珮芸、蔡佩穎、吳雙等人都在國內外賽事屢創佳績。近期高中生吳雙更在全國中學業餘高爾夫隊際錦標賽高中組，勇奪個人與團體雙冠

。台新表示，未來將持續投入體育發展與人才培育，成為選手最堅強的後盾，協助更多台灣高球選手勇敢追夢、為國爭光。

▲由台新銀行贊助的高球選手陳之敏，於上周2025聲寶女子公開賽奪冠。（圖／台新育樂提供）

關鍵字： 陳之敏高球聲寶女子公開賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

單場投不進31球寫紀錄　活塞一哥康寧漢仍寫超猛46分大三元

單場投不進31球寫紀錄　活塞一哥康寧漢仍寫超猛46分大三元

雲豹開季5連勝完美不敗　克羅馬奪第5周MVP

雲豹開季5連勝完美不敗　克羅馬奪第5周MVP

UBA大專籃球聯賽換官方贊助　UNDER ARMOUR接手注入嶄新能量

UBA大專籃球聯賽換官方贊助　UNDER ARMOUR接手注入嶄新能量

恐怖法國怪物又來了！　溫班亞瑪再寫NBA史上首見超神紀錄

恐怖法國怪物又來了！　溫班亞瑪再寫NBA史上首見超神紀錄

UBA大專籃球聯賽14日點燃戰火　政大男籃挑戰冠軍6連霸

UBA大專籃球聯賽14日點燃戰火　政大男籃挑戰冠軍6連霸

小拳石的逆襲！　魔術班恩神扯後仰三分絕殺撂倒拓荒者

小拳石的逆襲！　魔術班恩神扯後仰三分絕殺撂倒拓荒者

快訊／新北國王代理主帥出爐！　「藤真胖」洪志善暫代總教練

快訊／新北國王代理主帥出爐！　「藤真胖」洪志善暫代總教練

快訊／震撼彈！衛冕軍新北國王總教練遭開除　約翰僅帶兵7場下台

快訊／震撼彈！衛冕軍新北國王總教練遭開除　約翰僅帶兵7場下台

轟36分台籃生涯代表作　獵鷹翟蒙奪PLG單周MVP

轟36分台籃生涯代表作　獵鷹翟蒙奪PLG單周MVP

金童唐西奇狂轟38分捕黃蜂　湖人近7戰強勢奪6勝

金童唐西奇狂轟38分捕黃蜂　湖人近7戰強勢奪6勝

【黑熊出沒闖工寮】黑熊探頭擠進工寮！村民合作誘捕

熱門新聞

樂天球員直播酸球團　林泓育：冠軍都換總教練，還有什麼不可能？

備戰WBC出征東京巨蛋交流　韓國二壘手：比台北大巨蛋好吧

知名棒球YTR頻道遭「永遠關停」！網友轟：早該下架

快訊／震撼彈！衛冕軍新北國王總教練遭開除　約翰僅帶兵7場下台

大谷翔平幾乎拿下MVP！連紐約媒體都認了：現在沒人能贏他

外籍教練去留引關注！中信兄弟教練團有些微調整：確定後公布

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天直播林泓育吐心聲瘋傳　

2韓國二壘手：東京巨蛋比台北大巨蛋好吧

3知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

4新北國王主帥遭開除　僅帶兵7場下台

5大谷翔平幾乎MVP！紐媒都認了

最新新聞

1旗子哥大復活　弗拉格砍生涯新高26分

2堅持信念　陳之敏聲寶女子公開賽奪冠

3成大南工克服雨勢、清晨北上　教練大讚

4單場投丟31球　活塞康寧漢轟46分大三元

5國中軟聯金城國中驚險開胡

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

何品室融3安猛打賽後被韓將搭話　笑稱韓職的球確實比較彈

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

戴資穎不辦退役儀式！計畫環島「品味台灣美」　戴爸：全力支持她

【女神加盟】三上悠亞正式加入啦啦隊幫TPBL夢想家應援

【泥水灌進街道】明利村災情曝！馬太鞍溪便道被暴漲溪水淹沒

李光洙穩交李先彬8.9年　李瑞鎮逼婚「不結就分手」

【來不及傲嬌】柴柴一擦腳就低吼…下秒被主人拿捏啦XD

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366