堅持信念逆轉勝　陳之敏2025聲寶女子公開賽奪冠

▲由台新銀行贊助的高球選手陳之敏，於上周2025聲寶女子公開賽奪冠。（圖／台新育樂提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

台灣高球好手陳之敏在2025聲寶女子公開賽大放異彩，靠著三回合68、72、71桿，總計211桿、低於標準桿5桿的佳績，成功拿下冠軍，讓勝利留在台灣。這是她繼2020年台巡賽後再度問鼎冠軍，陳之敏坦言，「這個冠軍得來不易。」她也分享，這座獎盃是自己歷經傷痛與低潮、始終堅持信念後的美好回報。

回顧過去幾年，陳之敏在2021至2022年曾因手腕骨裂休養一年半，復健過程艱辛，甚至一度對擊球失去信心。她透露，當時一號木桿幾乎無法出手，但也因此學會如何面對壓力和挫折。

「我知道自己有能力，只要不放棄、持續努力，終會有收穫。」本屆賽事最後一回合，她雖遇推桿狀況不佳，仍穩住節奏，最終以71桿收尾，並在關鍵時刻抓下博蒂，確定冠軍落袋。陳之敏回憶，「推進最後一桿、看到大家拿著水準備潑我時，我才真的意識到自己做到了。」

這次奪冠不僅讓陳之敏重拾信心，也更加堅定她繼續前行的決心。她感謝台新銀行一直以來的支持，表示身為台新球員感到幸福。

台新新光金控自2011年起積極推動女子高爾夫運動，長期陪伴新生代選手成長，包括黃亭瑄、錢珮芸、蔡佩穎、吳雙等人都在國內外賽事屢創佳績。近期高中生吳雙更在全國中學業餘高爾夫隊際錦標賽高中組，勇奪個人與團體雙冠

。台新表示，未來將持續投入體育發展與人才培育，成為選手最堅強的後盾，協助更多台灣高球選手勇敢追夢、為國爭光。