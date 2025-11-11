單場投不進31球寫紀錄　活塞一哥康寧漢仍寫超猛46分大三元

記者杜奕君／綜合報導

底特律活塞成為NBA開季至今最大驚奇，11日靠著球隊一哥康寧漢（Cade Cunningham）單場狂砍46分、12籃板、11助攻、5抄截、2阻攻的全能大三元數據，最終137比135戰勝華盛頓巫師，活塞喜迎一波7連勝，持續穩居東區龍頭。只不過康寧漢單場45投14中，單場投丟多達「31球」，也寫下NBA與ABA自1976-77賽季合併後，單場投不進最多球的選手。

此戰活塞與巫師一路鏖戰至延長賽，活塞才驚險以兩分之差勝出，拿下本季最長的7連勝。不過此戰一大焦點就是活塞少主康寧漢全場瘋狂出手45次，寫下本季至今聯盟個人單場最高出手次數紀錄，且其中有多達31次出手落空，成為自1976-77賽季，NBA與ABA兩大聯賽合併後，單場出手最多不進的選手。

至於史上單場最多出手不進的紀錄，則是在名人堂傳奇球星貝瑞（Rick Barry），他在1967年時，曾有單場33球不進的最高紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然即便此戰命中率不佳，但康寧漢仍靠著大量出手，加上全場18罰16中，單場海灌46分、12籃板、11助攻、5抄截、2阻攻。根據《ESPN》報導，康寧漢也成為自「微笑刺客」湯瑪斯（Isiah Thomas）之後，活塞隊史第2位拿下40分大三元的球員。

另外值得一提的是，NBA歷史上共出現1534場比賽，有球員單場至少拿下45分，但康寧漢全場45投14中，整體命中率僅有31.1％，則成為史上次低紀錄，僅次於「大鬍子」哈登（James Harden），他過去曾在2019年時，拿下至少45分，且單場投籃命中率低到僅有20.7％。

目前康寧漢不僅率隊打出9勝2敗，東區暫居龍頭的佳績，場均可攻下27.5分、5.4籃板、9.9助攻、1.4抄截。

▲活塞一哥康寧漢完成單場46分大三元。（圖／路透）