雲豹開季5連勝完美不敗　克羅馬奪第5周MVP

▲克羅馬率領雲豹拿下開季5連勝，個人也拿下TPBL職籃第5周MVP。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹洋將克羅馬（Lasannah Kromah）在開季第五週展現全面貢獻，榮獲TPBL職籃第5周單周最有價值球員（MVP），幫助球隊延續開季不敗氣勢。

本週雲豹先於11月8日對戰火力強勁的對手台北台新戰神，克羅馬與隊友高錦瑋合力貢獻50 分，最終以 20 分之差擊退勁敵。隔日遭遇外界認為冠軍呼聲極高的新北中信特攻，雲豹全員展現能量，靠著團隊合作逆轉獲勝，也迎來開季5連勝，維持聯盟龍頭地位。克羅馬在該場雖得分不多，但仍繳出10分、7助攻、6籃板、3抄截的全面數據，展現關鍵時刻的控場能力。

對於榮獲單周MVP，克羅馬表示，「這週能拿到MVP當然很棒，但如果沒有隊友的幫助，很多個人成就根本不可能達成，所以很大一部分功勞要歸功於他們。」

不過，克羅馬也提到，他的主要目標並不在個人表現，而是團隊的成功。更像隊友們喊話，「我真的很愛我們這支隊伍，團隊充滿了出色的球員！」

聯盟季前曾公布球迷預測奪冠聲量排行榜，雲豹僅獲1% 青睞，在7隊中敬陪末座。但開季5連勝的驚豔表現，不僅延續了球隊強勢氣勢，也證明雲豹是一支不可小覷的勁旅。

關鍵字： 雲豹克羅馬MVP台籃TPBL

﻿

