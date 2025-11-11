UBA大專籃球聯賽換官方贊助　UNDER ARMOUR接手注入嶄新能量

▲UNDER ARMOUR正式成為UBA大專籃球聯賽官方贊助夥伴。（圖／UA提供）

記者杜奕君／綜合報導

UBA大專籃球聯賽是台灣學生籃球的最高殿堂，多年來在主管機關與大專體總的細心經營下，培育多位台灣籃壇新星，更成為大專學子們關注度最高的重要賽事之一。為持續推動大專籃球運動發展，厚實台灣籃球運動根基，運動品牌UNDER ARMOUR於新賽季正式成為UBA大專籃球聯賽官方贊助夥伴，秉持「讓運動者更強」的核心理念，以培育新世代運動員為目標，攜手助力年輕運動員與團隊成長。

今年夏天，UNDER ARMOUR於亞洲首度開辦Curry Camp，為亞洲地區的籃球明日之星注入養分與動力，台灣兩位大學運動員也獲邀參加，在三天的訓練營多次接受NBA超級球星柯瑞（Stephen Curry）的教學指導。

有鑑於此，品牌期許透過與UBA的緊密合作，共同推動全球性『UA NEXT青年運動員計畫』，將多樣化的合作內容，為UBA大專籃球聯賽帶來不同以往的全新面貌，相信比賽內容也將更加精彩刺激。

UNDER ARMOUR台灣總代理星裕國際總經理王立人表示，「UNDER ARMOUR是新世代運動員的最佳後盾，不僅是裝備資源的奧援，更將投入行銷宣傳資源，一同與UBA為優秀大學球員鋪設最專業的舞台，提升大專校園對UBA賽事關注度，共同建立台灣的大學籃球文化，讓新世代年輕選手能在場上全力發揮、大展身手！」

品牌也為多所公開一級球隊打造專屬球衣與專業裝備，包含國立臺灣藝術大學男子籃球隊，以及世新大學女子籃球隊，期許在品牌的支持下，能在新賽季挑戰最高榮耀。

在2025年，UNDER ARMOUR陸續攜手AUBL 亞洲大學生籃球聯賽與EASL東亞超級聯賽，投注多項亞洲籃球市場的培育與發展；而面向台灣籃球市場的目標規劃，本次成為UBA大專籃球聯賽官方贊助夥伴僅為第一步，展望未來，品牌將計畫為台灣大學籃球圈引進更多元訓練資源，期許提升大專籃球運動發展，並激發大專球員們的潛在實力，為各球隊注入全新能量。

▲臺藝大王威翔、中華電信女籃張家瑄獲邀參加「2025年CURRY BRAND ASIA TOUR」。（圖／UA提供）