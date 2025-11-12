台北戰神迎主場開幕戰　錢肯尼、張兆辰、沛沛演繹穿搭全新商品

運動雲

點評：台北台新戰神即將於本週迎來主場開幕戰，並同步推出全新週邊商品系列。這次商品設計以「Unite In Red」為年度主視覺，呼應「英雄集結」的意象，象徵戰神球隊與球迷齊心出征。整體視覺圍繞台北市，強調「12 Districts, 1 Team」的概念，展現十二行政區市民共同支持戰神的在地精神。

▲戰神本周迎接主場開幕戰，錢肯尼、張兆辰與啦啦隊女神沛沛演繹本季最新周邊商品。（圖／戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

新系列主打紅、白、黑三色，將球衣元素融入設計，兼具運動感與潮流風格。UNITE IN RED 帽T選用柔軟棉料，簡潔字樣設計，適合秋冬穿搭。球員錢肯尼表示，這款帽T設計簡單又好搭，穿著舒適。

黑白背心則採用硬挺布料與簡約線條，突顯運動剪裁與手臂線條，錢肯尼也推薦無袖設計，適合搭配短褲。特色「全城一心籃球短褲」則以輕薄材質製作，兩側印有「12 Districts, 1 Team」，強調與台北緊密連結。啦啦隊沛沛分享，短褲材質輕盈易搭配，搭配白色帽T更顯活力。

商品系列還包括大容量托特包，黑白雙色選擇，容量充足又實用。球員張兆辰推薦這款托特包，無論上班、上課還是進場應援都很合適。此外，他也分享首次擔任模特兒的經驗，並推薦大學T系列，適合變冷天氣與美式球場穿搭。

除了服飾，戰神也推出多款應援與生活小物，包括球員與啦啦隊應援毛巾、球衣造型扭蛋、Rina與Taishin Wonders壓克力鑰匙圈與立牌盲包，以及多款帽子與托特包等實用單品。全新商品將於11月15日至16日主場首賣。

