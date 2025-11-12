運動雲

「咖哩大神」柯瑞病癒卻低迷僅拿11分　勇士慘輸衛冕軍雷霆24分

記者杜奕君／綜合報導

先前因生病連續缺席3場比賽，金州勇士人氣球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）12日作客挑戰奧克拉荷馬雷霆終於正式復出，只不過柯瑞病癒歸隊手感卻呈現迷航，全場13投僅4中只拿11分，反觀雷霆則在一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下28分、5籃板、11助攻、3抄截帶領下，以126比102贏球拿下3連勝。

▲勇士柯瑞、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

▲勇士柯瑞病癒歸隊，但全場手感低僅拿11分。（圖／路透）

勇士今日展開客場6連戰，首役就面對衛冕軍強敵雷霆，但好消息是過去3戰因病缺陣的勇士主力大將柯瑞，今天終於回歸領軍出擊。

開賽勇士就在柯瑞有所表現，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也有所發揮下，一度與雷霆抗衡互別苗頭，不過雷霆吉爾吉斯-亞歷山大開始強勢飆分，首節打完雷霆就取得34比25領先。

次節雷霆團隊戰力均衡發揮，連續強攻令灣區大軍難以招架，半場打完雷霆就以63比44大幅領先。

下半場開打後，雷霆更是不留情面，除了吉爾吉斯-亞歷山大之外，長人霍姆格倫（Chet Holmgren）也有所發揮，在兩人攜手領軍下，雷霆一度領先超過30分，最終也以24分之差大勝。

此戰雷霆吉爾吉斯-亞歷山大攻下28分、5籃板、11助攻、3抄截表現全面，霍姆格倫也貢獻23分、11籃板，雷霆此戰共5人得分上雙，整體投籃命中率高達50.6%。

勇士則是繼8日以25分慘敗給丹佛金塊後，3場內第2度輸分超過20分，此戰柯瑞打來低迷，不僅13投僅4中只拿11分，還吞下生涯首次惡性犯規，巴特勒12分、3籃板、3抄截，庫明加（Jonathan Kuminga）拿下13分已是全隊最高。

▲勇士柯瑞、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大轟下28分、5籃板、11助攻、3抄截，領軍打爆勇士。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞雷霆吉爾吉斯-亞歷山大Stephen CurryShai Gilgeous-Alexander

