37來最慘！上季打進年度總冠軍賽的溜馬　開季1勝10敗成聯盟爐主

記者杜奕君／綜合報導

開季表現低迷的印第安那溜馬，12日作客鹽湖城挑戰猶他爵士，此戰溜馬雖然進攻火力均衡6人得分上雙，但防守端徹底潰散，全場遭對手爵士8人得分達雙位數，其中「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）轟下35分，爵士最終以152比128大勝。至於溜馬則吞下5連敗，也是近7戰內第6敗，開季1勝10敗戰績也寫下隊史37年來最差表現。

▲溜馬西亞卡姆砍27分無用，球隊仍寫下37年來最慘開季表現。（圖／路透）

由於球隊一哥哈利伯頓在上季總冠軍賽第7戰遭遇阿基里斯腱撕裂嚴峻傷勢，加上禁區主戰長人透納（Myles Turner）離隊轉投密爾瓦基公鹿，上季風光打進總冠軍賽的溜馬，本季開打後就面臨戰力嚴重受損，甚至慘成聯盟墊底爐主。

今日作客交手爵士，溜馬雖然迎接麥康諾（T.J. McConnell）本季首度回歸上陣，但團隊戰力與對手爵士仍有明顯落差，此戰爵士團隊命中率高達55.4%，全場8人得分上雙，只打4節就轟下驚人的152分，最終以24分之差痛宰溜馬。

此戰爵士一哥馬卡南19投13中，包含三分球7投5中拿下全場最高35分，年僅19歲的選秀大物貝利（Ace Bailey）也轟下生涯新高20分。

溜馬方面，明星前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）得到27分，內姆哈德（Andrew Nembhard）以6成命中率砍下25分、7助攻。

值得一提的是，目前溜馬開季僅拿1勝10敗，客場更是至今6戰全敗，目前已經追平隊史1988-89賽季的最慘開季，目前戰績也和9連敗的華盛頓巫師並列聯盟墊底。

▲爵士馬卡南狂砍35分痛宰溜馬。（圖／路透）