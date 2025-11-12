快訊／國王「快樂打球」換主帥有用　洪志善執教首戰就奪勝

▲國王洪志善代理總教練首戰，就率隊拿下勝利。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北國王經歷「換帥風暴」，本季新任總教練約翰下台，改由洪志善代理執掌兵符首戰，12日在新莊主場迎戰福爾摩沙夢想家踢館，國王在前3節打完都處於落後情況下，末節靠著桑尼領軍逆轉局勢，最終94比91贏球，代理主帥洪志善執教首戰，就率隊拿下2連勝。

此戰開賽雙方一度呈現拉鋸，國王一度取得領先，但夢想家靠著恩尼斯、湯普金斯以及高柏鎧3名洋將輪番發揮，首節打完以29比20領先。

反觀國王在首節末段到次節開始後不久，一度面臨手感迷航，讓夢想家打出16比0攻勢，所幸國王靠著桑尼賣老命追分縮小差距，但半場打完夢想家持續以47比40壓制地主國王。

下半場開打後，夢想家開始出現狀況失誤不斷，所幸蔣淯安連續兩記外線冷箭稍稍穩住陣腳，但尚迪一次精彩雙手暴力補扣，又讓國王追到57比61。隨後國王持續猛烈追分，林彥廷大車輪拉桿切入美技，讓國王3節打完追近到僅剩1分落後。

末節開打後，兩隊開局又是攻勢迷航，但李愷諺兩罰俱中，讓國王再度要回領先，國王此時展開一波10比2攻勢，一度逆轉7分領先。

▲國王桑尼領軍拿下2連勝。（圖／TPBL職籃提供）

所幸夢想家本土一哥蔣淯安此時又是急停跳投追分，隨後夢想家一波5比0攻勢追平比分，但馬建豪違反運動精神犯規又讓國王李愷諺兩罰俱中要回領先優勢。

隨後雙方激烈拉鋸，國王靠著林書緯、桑尼連續三分球命中握有3分領先。但恩尼斯亂軍之中補籃得手又讓夢想家緊咬1分落後。

夢想家隨後又靠湯普金斯三分球追平比分，不過關鍵時刻國王老將桑尼跳投再度要回領先，最後關頭國王傑登4罰2中，國王終場前7.7秒穩住4分領先優勢。

夢想家雖然由恩尼斯拿下兩分，但時間僅剩1.6秒，隨後國王桑尼在對手犯規情況下，首罰命中，第2罰故意不進讓時間走完，最終國王就以94比91驚險贏球，代理總教練洪志善也在全隊簇擁下，喜迎執教首勝。

國王此戰以桑尼拿下26分、8籃板最佳，李愷諺17分、6籃板、2抄截，傑登17分、12籃板，林書緯11分、8助攻、2抄截。夢想家方面，蔣淯安、高柏鎧都拿下17分，恩尼斯16分、14籃板，湯普金斯16分、11籃板。

▲夢想家此戰以蔣淯安拿下17分最佳。（圖／TPBL職籃提供）