新北國王「換帥風暴」延燒　總經理毛加恩親上火線說明

▲國王總經理毛加恩針對開季無預警換總教練一事親上火線說分明。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃衛冕軍新北國王昨日無預警出現「換帥風暴」，宣布開季至今僅帶兵7場的洋教頭約翰下台走人，改由老牌控衛洪志戰暫時代理總教練，引發外界熱議。今（12日）國王總經理毛加恩也親上火線說明狀態，毛加恩直言，「球團認為現階段球隊的方向與總教練約翰的執教理念並不完全契合，特別是球員運用和比賽節奏上出現落差，是換總教練最大主因。」

國王本季面臨重大變動，除了林書豪宣布退役，包括總教練及主力洋將之一的曼尼高都離隊轉赴日本BLG職籃發展，國王也在季前找來曾於日本職籃千葉噴射機執教兩季的約翰執掌兵符，希望連續3季率隊奪下冠軍殊榮。

不過開季至今國王僅打出3勝4敗，對內「茶壺風暴」傳聞更是越演越烈，昨日球團也大刀闊斧直接宣布總教練約翰下台，改由40歲控衛老將洪志善暫代總教練一職。

國王總經理毛加恩今日賽前接受訪問時表示，「經歷近兩個月的訓練，與開季包括TPBL職籃、EASL東超聯賽大約10場比賽的磨合，認為現階段球隊方向和約翰的執教理念，不能完全契合。」

毛加恩也直言，「雙方面在球隊定位與目標上，並沒有達成共識，特別是球員運用以及比賽節奏上，都出現不小落差。」

對於洪志善接手暫代總教練一職，毛加恩則強調，「洪志善一直是我很看好的教練人選，對國王的體系也非常了解，現階段是最適合穩定球隊的人選，加上他目前有傷在身，目前也可利用這段時間進行復健。」

毛加恩也露，「從昨天開始，大概收到上百封經紀人的訊息，推薦了很多總教練人選，但我們希望讓洪志善先帶隊穩定比賽內容，也找回國王該有的節奏，如果短期內又換一次總教練，恐怕球員會更難以適應。」

毛加恩也重申，「雖然開季僅打7場例行賽就換總教練，時機上確實有點早，但這也是基於戰績與球隊整體氣氛的考量，希望接下來的戰術體系，都能讓球員發揮特色，也重新找回快樂打球的感覺。」

▲新北國王總教練約翰僅執教7場就黯然下台。（圖／國王提供）