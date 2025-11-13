打最後一場球給天上的外公看　李愷諺奪勝賽後哽咽落淚

▲國王主控李愷諺為日前離世的外公奮戰並拚下勝利。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

在無預警更換總教練的不確定性下，新北國王12日主場面對福爾摩沙夢想家，靠著團隊末節上演逆襲戲碼，最終94比91贏球，不僅幫助代理主帥洪志善拿下執教首戰，也是近期2連勝。此戰砍下17分、6籃板、2抄截的國王主控李愷諺，賽後卻在記者會哽咽落淚，原因是日前照顧他長大的外公離世，李愷諺喊話，希望打這場球給天上的外公看。

國王昨日傳出新任總教練約翰在本季執教僅7場比賽下，確定去職消息，並由老將控衛洪志善暫代總教練職務，而團隊上下也喊話「快樂打球」，希望扭轉先前的低迷氣氛。

此戰國王雖在首節開打後取得短暫領先，但其後幾乎都一路落後給對手夢想家，不過末節靠著桑尼領軍下，最終國王以3分之差逆轉收勝。

此戰國王除了桑尼拿下26分、8籃板外，李愷諺也貢獻17分、6籃板、2抄截，正負值「+16」更是全場最佳表現。

李愷諺賽後記者會上一度哽咽，眼眶泛淚的他表示，「感謝隊友和教練幫我拿下這場勝利，我的外公在周一離開了，這可能是他最後一次看我打球，謝謝大家。」

李愷諺表示，「我從小都是爺爺奶奶和外公外婆帶大的，一切來得比較突然，原本和球隊請了一段時間的假，昨晚我趕回來，告訴自己要打最後一場球給外公看。」

國王贏球後目前戰績4勝4敗，排名重新衝回例行賽第3位，至於輸球的夢想家則為3勝5敗，目前排名例行賽第6位。

▲國王桑尼連兩戰用強勢表現帶領球隊拿下勝利。（圖／TPBL職籃提供）