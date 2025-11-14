還沒對「槍王」絕望　美媒爆料灰熊仍將圍繞莫蘭特、小傑克森建隊

▲美媒爆料目前灰熊仍未放棄以莫蘭特為核心建隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

曼菲斯灰熊開季打出4勝9敗，西區排名僅第11位的低迷戰績，當家球星「槍王」莫蘭特（Ja Morant）與球隊管理層的摩擦及矛盾又再度浮上檯面，引發外界熱議。不過根據美國媒體報導指出，灰熊高層目前仍未放棄，將持續以莫蘭特以及主戰長人小傑克森（Jaren Jackson Jr.）作為建隊核心。

本季總算健康出發的灰熊明星控衛莫蘭特，開季至今整體表現卻是呈現大幅滑落，場均18.9分、3.7籃板、8.1助攻，整體投籃命中率僅有35.2%，三分球命中率更是低到只剩17.5%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更糟糕的是，莫蘭特日前又和球隊主帥槓上，後者直接質疑莫蘭特對於比賽的投入程度，也讓灰熊球團選擇直接將這位當家一哥處以禁賽1場，歸隊後莫蘭特顯然仍未和球隊解開心結 ，甚至公開批評自己現在已經無法獲得裁判的哨音青睞。

不過根據美國記者費雪（Jake Fischer）報導，目前灰熊高層仍未放棄以莫蘭特加上小傑克森為核心建隊的理念，目前仍將以此模式持續前進。

現年26歲，曾兩度入選明星賽，並拿下聯盟「年度最佳防守球員」，外帶兩次年度防守陣容的小傑克森，本季整體數據也有些滑落，目前場均17.2分、5.2籃板、1.3助攻、1.4阻攻，但整體投籃命中率、三分球命中率則是來到生涯最佳的50.9%與39.6%。

▲灰熊小傑克森。（圖／CFP）